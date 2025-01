Los Angeles - Kevin Costner feiert seinen 70. Geburtstag und erinnert an seine verstorbene Schauspielkollegin Whitney Houston. Der Schauspieler („Der mit dem Wolf tanzt“, „The Untouchables – Die Unbestechlichen“) teilte ein Bild der beiden von einem früheren Dreh in seiner Instagram-Story. „Dieses Foto erinnert mich daran, wie viel Glück ich habe, einen weiteren Geburtstag zu erleben“, sagte er laut dem Branchenportal „Deadline“.

„Wir haben solch ein Licht verloren, als wir Whitney verloren haben“, so Costner weiter. Das Foto stammt von Whitney Houstons Instagram-Profil, das nach ihrem Tod im Jahr 2012 weiterbetrieben wird. Darauf sind die beiden während der Dreharbeiten zu „Bodyguard“ zu sehen. Sie lächeln Arm in Arm in die Kamera, neben ihnen steht Houstons Film-Friseurin. Anlässlich Costners 70. Geburtstag steht ein „Happy birthday to Kevin Costner!“ dabei.

Costner spielte in dem weltberühmten Film „Bodyguard“ Houstons Sicherheitsmann. Auf der Beerdigung von Houston hielt er laut „Deadline“ eine Trauerrede.