Die schwedische Hardrock-Band ist mit ihrem sechsten Album auch in Deutschland erfolgreich. Bei den Singles verteidigen Rapper Jazeek und Songwriter Zartmann ihre vorderen Plätze in den Charts.

Hardrock-Phänomen Ghost an Spitze der Album-Charts

Mikael Eriksson/Head Of PR/dpa

Baden-Baden - Die schwedische Hardrock-Band Ghost um Frontmann Tobias Forge avancierte in den vergangenen Jahren zu einer Kultband. Nun erklimmt ihr sechstes Album „Skeletá“ in dieser Woche auch sofort die Spitze der deutschen Album-Charts. Das teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit.

Hinter den Skandinaviern, deren aufwendige Shows auch eine Satire auf die Kirche sind, blickt auf Rang zwei Alt-Rocker Billy Idol (69) mit „Dream Into It“ auf sein bewegtes Leben zurück. Nummer drei bei den Alben ist die remasterte Version des Indie-Meilensteins „Hair“ von Phillip Boa and The Voodooclub.

Wie schon in den letzten beiden Wochen liegt in den Single-Charts der Rapper Jazeek mit seinem Track „Akon“vorn. Dahinter platziert sich erneut der Berliner Songwriter Zartmann mit dem Song „Tau mich auf“. Von Rang sechs auf Platz drei klettert diese Woche „Show Me Love“ von WizTheMc x bees & honey.