Die neue Staffel von "Immer wieder sonntags" startet am 7. Mai in der ARD. Trotz Kritik ist klar: Stefan Mross wird die Show auch weiterhin moderieren. Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ verriet Mross nun Details zur neuen Staffel.

Moderator Stefan Mross ist in der neuen Staffel "Immer wieder sonntags" in der ARD dabei. Die neuen Folgen starten am 7. Mai.

Magdeburg/DUR/acs - Die neue Staffel von "Immer wieder sonntags" startet am 7. Mai im Ersten. Mit dabei: Stefan Mross. Der Schlagersänger wird die beliebte Show weiterhin moderieren.

Das war zunächst nicht ganz klar. Denn nachdem gegen Stefan Mross ein Strafbefehl erlassen wurde, weil er im letzten Jahr in einem Leipziger Hotel in eine Schlägerei verwickelt war, wurde über die zukünftige Moderation der Sendung diskutiert. Der ARD entschied: Stefan Mross darf die Show weiter moderieren. Das stieß vielfach auf Kritik.

"Immer wieder sonntags" - Programm in der neuen Staffel im Ersten

Stefan Mross hat viel vor. Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ erzählt er, welche Programmpunkte die Zuschauer von "Immer wieder sonntags" in diesem Jahr erwarten dürfen. "Wir brauchen Nachwuchs", so der 47-Jährige, deshalb werde das "Rote Mikrofon", bei dem die ganz Kleinen ihr Lieblingslied auf der großen Bühne singen dürfen, zurückkehren.

Außerdem solle auch in diesem Jahr die "Immer wieder sonntags"-Sommerhitparade ausgetragen werden, bei der sich der Moderator erneut auf die Suche nach dem nächsten Schlager-Talent begibt. Wer am Ende gewinnt, entscheiden die Zuschauer per Telefon. Bereits in der ersten Folge wird ausgelost, welcher Kandidat wann antritt, verriet Stefan Mross.

Die Starküche mit Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack dürfte indes aller Wahrscheinlichkeit nach gestrichen sein. Das Ehepaar gab Ende letzten Jahres seine Trennung bekannt. Inzwischen ist Mross mit der einst besten Freundin seiner Noch-Ehefrau liiert.