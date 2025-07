„Bergdoktor“-Schauspielerin mit peinlichem Fehler in ARD-Live-Sendung

Rust. – Nette Geste, kleine Panne: Schauspielerin Ronja Forcher war auch in diesem Jahr als Außenreporterin für die ARD-Show „Immer wieder sonntags“ im Einsatz. Bei ihrem Live-Auftritt am Sonntag kam es jedoch zu einer wiederholten Verwechslung – ausgerechnet vor laufender Kamera.

Forcher sollte in der beliebten Vormittagssendung einen "Alltagshelden" ehren. In diesem Fall war das Kerstin, die eine Krisenwohngruppe in Berlin leitet. Als sie die sichtlich überraschte Frau live begrüßte, unterlief der Schauspielerin jedoch direkt ein Fehler.

Ronja Forcher verwechselt live bei „Immer wieder sonntags“ ARD und SWR

„Du bist live im Fernsehen bei 'Immer wieder sonntags' im SWR“, sagte Ronja Forcher und wiederholte diesen Satz später noch mehrfach. Das Problem: Die Sendung wird im Ersten (ARD) ausgestrahlt, nicht im SWR. Zwar produziert der SWR die Show, doch im Fernsehen läuft sie bundesweit in der ARD.

Die Versprecher fielen der beliebten „Bergdoktor“-Darstellerin offenbar selbst nicht auf. Auch Stefan Mross, der wie gewohnt durch die Show im Europa-Park Rust führte, kommentierte die Panne nicht.

Trotz Panne: Emotionaler Moment bei „Immer wieder sonntags“

Trotz der wiederholten Versprecher lief die Überraschungsaktion reibungslos und sorgte für emotionale Momente. Kerstin, die nichts von der Ehrung ahnte, war sichtlich gerührt. Besonders ein Auszubildender bewegte mit liebevollen Worten: "Ich freue mich, dass ich von ihr lernen darf."

Zum Schluss überreichte Ronja Forcher der Alltagsheldin einen großen Blumenstrauß. Und trotz der kleinen Live-Panne war das Publikum berührt und begeistert.