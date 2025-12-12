Oscars, Emmys und „Die Simpsons“: James L. Brooks zählt zu Hollywoods Multitalenten, dem Stars wie Jack Nicholson und Danny DeVito viel zu verdanken haben. Nun wird der Regisseur und Produzent geehrt.

Los Angeles - Er wurde mit 3 Oscars, 22 Emmy-Trophäen und zig anderen Preisen geehrt - und nun auch mit einem Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“: Der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent James L. Brooks hat auf dem berühmten Bürgersteig in Los Angeles die 2.830. Sternenplakette enthüllt. Gefeiert wurde das 85-jährige Multitalent dabei von Hollywood-Stars wie Danny DeVito (81) und Jamie Lee Curtis (67).

Eine Liebeserklärung von DeVito

1978 sei er Brooks erstmals begegnet, als er für eine Rolle in dessen TV-Serie „Taxi“ vorsprach, erzählte DeVito. „Ich liebe dich“, sagte der Schauspieler vor jubelnden Zuschauern an Brooks gerichtet. Die Rolle als mürrischer Leiter einer Taxizentrale in der ikonischen Sitcom „Taxi“ machte DeVito bekannt. Später produzierte Brooks die Hit-Komödie „Der Rosenkrieg“ mit Michael Douglas, Kathleen Turner und DeVito in den Hauptrollen.

Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (67, „Everything Everywhere All at Once“) pries Brooks als herausragenden Autor und dankte ihm für seine „wunderbaren Worte“. Curtis spielt in der neuen Politsatire „Ella McCay“ mit, nach einem Drehbuch und unter der Regie von Brooks.

Vom Nachrichtenschreiber zum Oscar-Preisträger

Brooks begann seine Karriere in den 1960er Jahren als Nachrichtenschreiber in New York. In Hollywood stieg er dann zum TV-Produzenten und Regisseur auf. Sein erster großer Erfolg war die freche „Mary Tyler Moore Show“ (1970-1977). Später räumte er zusammen mit dem „Simpsons“-Schöpfer Matt Groening als Produzent der Kult-Serie „Die Simpsons“ etliche Emmys ab.

Als Regisseur wurde Brooks gleich mit seinem ersten Spielfilm berühmt: Das Mutter-Tochter-Drama „Zeit der Zärtlichkeit“ (1984) brachte Shirley MacLaine und Jack Nicholson einen Oscar ein. Brooks gewann auf Anhieb die Trophäen als bester Regisseur, Drehbuchautor und als Produzent des besten Films.

Mit ihren Rollen in Brooks' sarkastischer Komödie „Besser geht's nicht“ (1998) holten Nicholson und Helen Hunt beide den Hauptdarsteller-Oscar. Ein Hit war auch die Mediensatire „Nachrichtenfieber - Broadcast News“ (1987) über ein romantisches Dreiecksverhältnis unter Journalisten eines amerikanischen Nachrichtensenders.