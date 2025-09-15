Lisa und Leon aus Schönebeck träumen von einem Leben mit ihrer Tochter Emma. Doch in der zweiten Folge von „Hartz und Herzlich“ türmen sich die Probleme: offene Anträge, Vorwürfe und Beziehungskrisen.

Bei „Hartz und herzlich“ drohen Sozialbetrug-Vorwürfe und Streit den geplanten Umzug von Lisa und Leon zu stoppen.

Schönebeck. - In der zweiten Folge von „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg begleitet RTLZwei erneut das Paar Lisa und Leon aus Schönebeck. Die beiden 22-Jährigen möchten aus dem Familienhaus in eine eigene Wohnung ziehen, um die dreijährige Tochter Emma aus der Pflegefamilie zu holen. Der Umzug stellt die ganze Familie vor schwierigen Herausforderungen.

„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Paar aus Schönebeck kämpft um dreijährige Tochter

Das junge Paar Lisa und Leon aus Schönebeck will bald aus dem Elternhaus ausziehen, um ihre Tochter wieder bei sich zu haben. Die dreijährige Emma wurde einer Pflegefamilie übergeben, weil das Jugendamt der Ansicht war, dass das Paar nicht reif genug für die Erziehung sei, heißt es.

Ihre neue Wohnung, die nur einige Hundert Meter entfernt vom Haus der Familie steht, wollen sie sich mit finanzieller Hilfe vom Amt wohnlich einrichten. Ob sie das Geld vom Amt erhalten, ist ungewiss, da sie es schon ein Jahr zuvor bekommen haben, jedoch zurückzahlen mussten. Der Antrag liege seit fast acht Wochen beim Jobcenter auf Eis.

Sozialbetrug-Vorwurf bei „Hartz und herzlich“ – Lisa aus Schönebeck steht vor ernsten Problemen

Lisa will der Sache auf den Grund gehen und ruft ihre Sachbearbeiterin an. Das Telefonat verläuft für die 22-Jährige anders als geplant, denn sie bekommt von der Mitarbeiterin eine kleine Standpauke, da sich die Arbeitslose nach mehreren Anrufen nicht zurückgemeldet hat.

„Ich rufe Sie nicht an, weil ich sie ärgern will oder Langeweile hab, sondern weil es etwas zu klären gibt“, machte die Mitarbeiterin deutlich.

Das war nicht das erste Mal, dass Lisa wichtige Schreiben und Anrufe vom Amt ignoriert. Wie ihr Freund Leon erklärt, hat Lisa in der Vergangenheit der Kindergeldkasse nicht gesagt, dass die gemeinsame Tochter Emma nicht mehr bei dem jungen Paar lebt. Kinder- und Elterngeld kassierte die 22-Jähriger weiterhin.

Dem Jobcenter fiel dieser Fehler auf – mit Konsequenzen für das Paar. Gegen Lisa läuft ein Verfahren wegen Sozialbetrugs. Obwohl Leon davon nichts wusste, muss er sich in einem gesonderten Prozess verantworten, weil er mit Lisa zusammenlebt.

„Hartz und herzlich“: Beziehungsprobleme gefährden Umzug

Nach dem Telefonat herrscht dicke Luft zwischen den beiden. Lisas Mutter Franzi lässt kein gutes Wort an Leon. „Du lässt dich kaputt machen“, sagt sie zu ihrer Tochter, denn der 22-Jährige rührt nicht einen Finger im Haushalt. Franzi befürchtet, dass es in der gemeinsamen Wohnung so weiterlaufen könnte, sodass alle Aufgaben bei Lisa liegen bleiben.

"Der sitzt den ganzen Tag nur rum auf seinem fetten Arsch vor der PlayStation, du bist so blöde und schiebst ihm alles hinterher", so Mutter Franzi zu ihrer Tochter. Leon hat darauf nur eine Antwort: "Warum soll ich mir dann die Mühe machen, mich irgendwo hinstellen und tun und machen? Warum? Dann chill' ich lieber, mach mein eigenes Ding."

In vier Wochen möchte das Paar umziehen, doch die Beziehungsprobleme der beiden Bürgergeldempfänger könnten das Vorhaben stark gefährden.

Die nächste Folge von „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg wird am 23. September um 21.15 Uhr auf RTLZwei ausgestrahlt. Vorab sind die neuen Folgen bei RTL Plus verfügbar.