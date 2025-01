"Hartz und herzlich" bei RTLZWEI Für Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen platzt der Traum vom Eigenheim bei Magdeburg

In der aktuellen Staffel der RTLZwei Sendung "Hartz und herzlich" kommt es zu einem Wiedersehen mit Ricky und Ines aus Bergheim. In Sachsen-Anhalt scheitert das Ehepaar mit seinem Traum vom eigenen Heim. Baumängel, finanzielle Not und ein Gerichtsstreit stürzen die beiden in eine Krise.