"Hartz und herzlich" kehrt zurück nach Magdeburg und Schönebeck! Krankheit, Pflege und Umzug: Die Familie steht vor vielen Herausforderungen. Während Mutter Franzi ihren kranken Mann pflegt, hofft Tochter Lisa auf ein besseres Leben mit ihrer Tochter in einer eigenen Wohnung.

"Hartz und Herzlich": Franzi und Markus stehen vor vielen Herausforderungen.

Schönebeck. – In der neuesten Folge der RTL2-Sendung "Hartz und Herzlich" werden unter anderem die Schönebecker Markus und Franzi begleitet. Die Familie wird nicht zum ersten Mal vom Doku-Team besucht. In den Vorjahren wurde der Umzug der Familie von Magdeburg nach Schönebeck gezeigt.

Jetzt wollen die 22-jährige Tochter Lisa und ihr Verlobter Leon aus dem gemeinsamen Haus ausziehen und eine eigene Wohnung finden. Damit erhofft sich das Paar bessere Chancen auf eine Rückführung ihrer dreijährigen Tochter Emma, die in einer Pflegefamilie lebt.

"Hartz und Herzlich" aus Magdeburg: Jugendamt äußert Bedenken

Das Jugendamt hatte Lisa und Leon als noch nicht reif genug für die Erziehung eingestuft. Neben ihrer persönlichen Situation spielte auch die Wohnlage eine Rolle: Insgesamt acht Familienmitglieder teilen sich das 160 Quadratmeter große Haus in Schönebeck. Eine eigene Wohnung soll nun Abhilfe schaffen.

Eine Besichtigung steht auch auf dem Plan. Das Gute: Die Wohnung ist nur wenige Gehminuten vom Haus der Eltern entfernt. Die Miete für die 50 Quadratmeter-Wohnung bezahlt das Amt. Für Leon zählt nur eins: "Hauptsache, ich komme aus diesem Haus raus."

Nach dem Umzug sollen den beiden eine Hauswirtschaftskraft und eine Familienhilfe zur Seite stehen, um die Chancen auf eine Rückkehr von Tochter Emma zu erhöhen.

"Hartz und Herzlich": Pflege und Krankheit belasten Familie in Schönebeck

Während Lisa und Leon Pläne für ihre Zukunft schmieden, hat Mutter Franzi in Schönebeck andere Sorgen. Ihr Mann Markus lebt nach einem vor fast zehn Jahren erlittenen Infarkt mit einem künstlichen Herzen.

Franzi pflegt den gelernten Koch rund um die Uhr und erhält dafür 599 Euro Pflegegeld. Dafür musste sie eigens in einem Krankenhaus eine Schulung besuchen.

Gleichzeitig muss René, ein Bekannter, der mit im Haus der Familie lebt, ins Krankenhaus. Seit Jahren kämpft er im Alltag mit COPD. Doch sein Zustand hat sich so sehr verschlechtert, dass er blasse Haut und blaue Lippen bekam. Ärzte verlegten ihn auf die Intensivstation.

Doch damit nicht genug: Wenn René als Mieter im Haus wegfallen sollte, verliert die Familie das komplette Haus, da die Miete zu teuer wird.

Die neue Folge "Hartz und Herzlich" aus Magdeburg strahlt RTLZwei am Dienstag, 9. September, um 21.15 Uhr aus. Weitere Folgen gibt es in den nächsten Wochen jeweils am Dienstag.