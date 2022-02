GNTM 2022: Was Heidi Klums Topmodel-Suche dieses Mal besonders macht

Zum 17. Mal beginnt Heidi Klum die Suche nach „Germanys next Topmodel“. 31 junge Frauen haben es in diesem Jahr in die Endauswahl geschafft. Darunter auch eine Kandidatin aus Sachsen-Anhalt. Was GNTM 2022 zu einer besonderen Sendung machen könnte.

Magdeburg/DUR/slo – Es geht wieder los: Heidi Klum sucht auf Pro Sieben wieder nach ganz besonderen „Meedchen“. 16 Mal hat Klum bisher ein Topmodel gekürt. Und auch wenn keine der Gewinnerinnen dem Titel wirklich gerecht werden konnte - für einige Kandidatinnen war Germanys next Topmodel tatsächlich das Sprungbrett ins Model-Business.

In diesem Jahr startet die Sendung mit insgesamt 31 Kandidatinnen. Auf ein Massencasting wie in früheren Jahren verzichtet GNTM – wohl auch wegen Corona. Nachdem im vergangenen Jahr fast ausschließlich in Berlin gedreht wurde, geht es nun zumindest wieder ins Ausland. Die Auftaktfolge wurde in Griechenland aufgezeichnet.

GNTM setzt 2022 wieder auf Diversity

Schon im Vorjahr setzte Heidi Klum bewusst auf unterschiedliche Typen. Siegerin Alex ist Transgender, die zweitplatzierte Dasha machte als sogeanntes Curvy-Modell auf sich aufmerksam.

Dieses Jahr geht Heidi Klum noch ein paar Schritte weiter: Zwei Kandidatinnen sind über 60, es gibt ein Mutter-Tochter-Gespann, die Konfektionsgrößen reichen von 30 bis 54, die Models sind zwischen 1,54 Meter und 1,95 Meter groß.

„Ich suche immer noch nach einem Model, dass das gewisse Etwas hat. Das Ziel der Sendung ist gleich, da hat sich nichts verändert. Aber der Look der Models hat sich verändert und die Nachfrage nach Diversity ist jetzt größer denn je. Somit suche ich nach neuen Gesichtern mit einer großen Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten“, erzählt die Model-Chefin.

GNTM 2022 wieder mit Kandidatin aus Sachsen-Anhalt

2021 waren mit Mareike Müller aus Halle und Luca Vanak aus Bobbau gleich zwei Kandidatinnen aus Sachsen-Anhalt am Start. Und auch in diesem Jahr bewirbt sich eine Sachsen-Anhalterin: Lieselotte "Liese" Reznicek aus Salzwedel war Frontsängerin der in der DDR populären Frauenband "Mona Lise". Nun probiert sich die Ex-Frau des Silly-Bassisten Hans-Jürgen "Jäcki" Reznicek bei Heidi Klum aus.

Doch nicht nur ihre Bühnenerfahrung macht die 66-Jährige besonders. Lieselotte Reznicek hatte vor einigen Jahren einen schweren Verkehrsunfall und musste daraufhin neu laufen lernen. „Es ist für mich die Krönung bei Heidi Klum nun elegantes Laufen lernen zu dürfen“, sagte die Kandidatin vorab im Volksstimme-Interview.

GNTM 2022 wieder mit Stars der Mode-Branche

Heidi Klum verzichtet auch in diesem Jahr auf feste Co-Juroren. Stattdessen sind verschiedene Stars zu Gast. So wird in der Auftaktfolge Kylie Minogue zusammen mit Heidi Klum auf der Bühne sitzen und über die Kandidatinnen urteilen. Klums Lieblingsfotograf Rankin, der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, die Star-Fotografin Yu Tsai, oder die international gefragten Models Jasmine Sanders und Coca Rocha sind als weitere Gastjuroren angekündigt. Auch Klums Tochter Leni soll dieses Jahr eine Rolle in der Sendung spielen. Wahrscheinlich ist auch, dass die Kaulitz-Brüder auftauchen werden.

Wie Klum berichtet, habe sie allerdings auch einige Absagen bekommen. As bekannt wurde, dass nicht jede Kandidatin die typischen Model-Maße hat, seien einige Designer abgesprungen, hieß es im Vorfeld.

So funktioniert Germanys next Topmodel

In jeder Sendung erhalten die anfangs 31 Kandidatinnen verschiedene Aufgaben, die sie zu absolvieren haben. Meist gibt es ein Fotoshooting oder einen Videodreh mit speziellen Herausforderungen oder Elementen, die die angehenden Models vorher lernen müssen. Das Ende fast jeder Folge ist ein „Entscheidungswalk“, bei dem die Kandidatinnen vor Heidi Klum und ihren jeweiligen Gastjuroren auf den Laufsteg müssen. Dann entscheidet sich, ob es eine Runde weiter geht, oder ob der berühmte Satz fällt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich“.

Klassiker der GNTM-Dramaturgie ist das „Umstyling“, bei dem einigen Kandidatinnen eine drastisch neue Frisur verpasst wird. Meist gehören auch ein Nackt-Shooting und ein Shooting in großer Höhe zum Repertoire. Je weiter die Staffel fortschreitet, desto öfter müssen sich die Kandidatinnen in echten Model-Castings um Jobs als Fotomodelle oder um Laufsteg-Auftritte bei Mode-Shows beweisen. Das Finale wird am 26. Mai 2022 ausgestrahlt.

GNTM 2022: Heidi Klum singt jetzt auch noch

Eine Besonderheit von Germanys next Topmodel 2022 ist auch der Titelsong. Denn den singt Heidi Klum dieses Mal selbst – und zwar zusammen mit US-Rapper Snoop Dogg. Der Titel: „Chai Tea with Heidi“. „Der Song ist ein Electronic Dance Track. Es hat mir so viel Spaß gemacht ihn gemeinsam mit Snoop Dogg aufzunehmen. Ich singe schon mein ganzes Leben gerne und nun mit ‚The Godfather of Rap‘ einen Song zu haben, ist wirklich ein absolutes Highlight in meinem Leben“, so Klum.