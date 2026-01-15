Der "Fernsehgarten" bekommt mehr als prominenten Besuch. Giovanni Zarrella darf seine Show erstmals unter freiem Himmel präsentieren. Das ZDF hält sich mit genauen Details noch zurück.

Giovanni Zarrella darf seine eigene Show erstmals unter freien Himmel vom Mainzer Lerchenberg moderieren.

Mainz. – Für Giovanni Zarrella steht ein echter Meilenstein an. Seine erfolgreiche Musikshow bekommt erstmals eine Open-Air-Ausgabe. Das ZDF hebt das Format dafür auf eine der bekanntesten TV-Bühnen Deutschlands.

ZDF plant Open-Air-Premiere für die "Giovanni Zarrella Show"

Seit 2021 zählt die "Giovanni Zerralla Show" zu den festen Größen im ZDF-Unterhaltungsprogramm. Mehrmals im Jahr versammelt der Moderator Stars aus Schlager, Pop und internationaler Musik vor einem Millionenpublikum.

Nun folgt der nächste Schritt, denn erstmals wird die Sendung unter freien Himmel produziert, wie "Quotenmeter" berichtet. Das ZDF bestätigte dem Portal gegenüber, dass es 2026 eine spezielle Open-Air-Ausgabe geben soll.

Termin, Gäste, Ablauf: ZDF hält sich bei Open-Air der "Giovanni Zarella Show" bedeckt

Die Wahl der Location ist alles andere als gewöhnlich. Für die Sommerausgabe zieht die "Giovanni Zarrella Show" nämlich auf den Mainzer Lerchenberg, direkt auf das Gelände des berühmten "ZDF-Fernsehgartens". Normalerweise empfängt dort Andrea Kiewel Woche für Woche ihr Publikum.

Wie "Schlagerprofis.de" berichtet, soll die Open-Air-Sensation am 8. August auf dem Mainzer Lerchenberg aufgezeichnet werden. Die Sendung soll dann am 29. August ausgestrahlt werden.

Offizielle Details nennt der Sender bislang nicht. Weder ein exakter Termin noch eine Gästeliste wurden demnach bestätigt. Das ZDF erklärte gegenüber dem "Quotenmeter" lediglich, dass weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.