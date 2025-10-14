Andrea Kiewel sorgt im „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ für einen kuriosen Moment. Bei der Begrüßung verwechselt sie diese zwei Bundesländer. Doch die Moderatorin nimmt den Fehler mit Humor.

Andrea Kiewel nimmt es mit Humor: Die Moderatorin vertauschte im "ZDF-Fernsehgarten" zwei Bundesländer.

Völklingen. - Eigentlich wollte Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten on Tour" nur charmant durch die Herbstausgabe aus der Völklinger Hütte führen.

Doch gleich zu Beginn unterlief der Moderatorin ein folgenschwerer Geografie-Patzer. Statt Rheinland-Pfalz nannte Kiewel versehentlich Nordrhein-Westfalen. Und das mitten im Saarland.

Andrea Kiewel verwechselt NRW mit Rheinland-Pfalz

Die Völklinger Hütte, Unesco-Weltkulturerbe und Wahrzeichen des Saarlands, bildete am 12. Oktober die Kulisse für den "Fernsehgarten on Tour". Kiewel begrüßte das Publikum mit gewohnt guter Laune, bis ihr ein peinlicher Versprecher passierte.

"Wir sind ganz im Südwesten, grenzen an Nordrhein-Westfalen und Frankreich", erklärte die Moderatorin und fügte stolz hinzu: "Das kleinste Bundesland, wenn man die Stadtstaaten weglässt."

Doch das Saarland grenzt gar nicht an Nordrhein-Westfalen, sondern an Rheinland-Pfalz und Frankreich. Den Irrtum bemerkte Kiwi erst Minuten später und reagierte mit einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Kiewel korrigiert sich live: "Welche Haarfarbe hat Frau Kiwi?"

Nachdem sie ihre Gäste angekündigt hatte und die Kölner Band Brings aufgetreten war, fiel es Andrea Kiewel plötzlich auf: "Wie konnte ich denn sagen, Nordrhein-Westfalen? Wieso haben Sie denn nichts gesagt? Es ist natürlich Rheinland-Pfalz!"

Die Moderatorin nahm sich selbst auf die Schippe, schlug sich leicht an den Kopf und fragte lachend: "Welche Haarfarbe hat Frau Kiwi?"

Das Publikum nahm den Fauxpas gelassen und quittierte Kiewels Einsicht mit Applaus. Typisch Kiwi: charmant, spontan und nie um einen flotten Spruch verlegen.