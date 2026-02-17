Nach seinem Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" spricht Gil Ofarim offen über seine Zukunft. In einer RTL-Dokumentation erklärt er, wofür er die Gage und das Preisgeld einsetzen möchte.

Nach Sieg im Dschungelcamp: Das hat Gil Ofarim mit seiner Gage vor

Gil Ofarim hat nach seinem Sieg im Dschungelcamp große Pläne. In einer RTL-Doku spricht er über seine finanziellen Vorhaben.

Magdeburg/Halle (Saale). – In der neuen RTL-Dokumentation "Der Fall Gil Ofarim" spricht der Sänger offen über seine Pläne nach seinem Sieg im Dschungelcamp.

Die Moderatorin Frauke Ludowig hakt dabei genau nach und stellt die wirklich wichtigen Fragen. Zum Beispiel: Was macht Gil Ofarim mit dem Geld?

Gil Ofarim plant nach Dschungelcamp-Sieg Umzug nach München

Nach 17 Tagen im australischen Busch ging Ofarim als Sieger aus der Show hervor. Über die genaue Summe, die er als Dschungelcamp-Gage erhält, kann nur spekuliert werden. Die Mutmaßungen reichen von 200.000 bis 300.000 Euro. Hinzu kommt die Ibes-Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

In der rund 50-minütigen Sendung erklärt der Musiker, was er mit seinem Geld vorhat. Sein größter Wunsch: eine Wohnung in München. "Ich kann Rechnungen bezahlen und noch vieles mehr. Das, was ich mir mehr als alles andere gewünscht habe: mir eine Bleibe in München zuzulegen", so Ofarim.

Familiäre Gründe für Ofarims Umzug nach München

Der geplante Immobilienkauf habe vor allem private Hintergründe: Ofarim möchte näher bei seinen Kindern sein. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin stelle er sich ein Wechselmodell vor: eine Woche beim Vater, eine Woche bei der Mutter.

Dieses Modell habe es bereits gegeben, sei jedoch unterbrochen worden: "Ich habe es meinen Kindern versprochen, dass es nur eine kurze Zeit ist. Es ist jetzt ein Jahr."

20.000 Euro Schmerzensgeld: Ofarim kündigt Zahlung an

Auch das Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro an den Leipziger Hotelmitarbeiter Markus W. will der Sänger begleichen. Die Zahlung sei noch bis Jahresende möglich.

Doch Ofarim betont im Gespräch mit Frauke Ludowig, dass er die Summe unabhängig vom Dschungel-Gewinn gezahlt hätte. "Ich hätte es auch überwiesen, ich hätte mich drum gekümmert", sagt der 43-Jährige.