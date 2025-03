Los Angeles - Als erste israelische Schauspielerin ist Gal Gadot (39) mit einem Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ verewigt worden. Vor jubelnden Zuschauern enthüllte der „Wonder Woman“-Star die 2.804. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood.

Sie sei „nur ein Mädchen aus einer Stadt in Israel“ und hätte sich nie so eine Ehrung vorstellen können, sagte Gadot sichtlich gerührt. Der Stern erinnere sie daran, dass mit „harter Arbeit, Leidenschaft und etwas Vertrauen“ alles zu erreichen sei.

Als Gastredner würdigten „Fast & Furious“-Star Vin Diesel und „Wonder Woman“-Regisseurin Patty Jenkins die Verdienste von Gadot. Die Schauspielerin wiederum dankte Diesel, der ihr 2009 ihre erste Hollywood-Rolle in „Fast & Furious“ anvertraut hatte. Jenkins sei die „Wunderfrau“ hinter der Kamera, schwärmte Gadot über die Regisseurin. Erst durch ihre enge Zusammenarbeit habe sie sich wirklich als Schauspielerin gefühlt, betonte der Star.

In einer rührenden Ansprache dankte Gadot vor allem ihrem Mann, Jaron Varsano, mit dem sie vier Töchter im Alter von einem Jahr bis 13 Jahren hat. Heute sei der achte Geburtstag von Tochter Maya, jubelte die Mutter. Jedes Mal, wenn sie einen weiteren Erfolg als Schauspielerin hatte, sei sie schwanger geworden, witzelte Gadot. Die Familie posierte für Fotografen auf der frisch enthüllten Sternenplakette.

Gadot war erstmals für den Film „Batman v. Superman“ (2016) in das Amazonen-Kostüm geschlüpft, mit „Wonder Woman“ (2017) und „Wonder Woman 1984“ (2020) folgten zwei eigene Filme um Diana Prince. Jetzt kommt sie in der Disney-Neuverfilmung „Schneewittchen“ in die Kinos. In der Hauptrolle ist Rachel Zegler zu sehen, Gadot spielt die böse Stiefmutter.