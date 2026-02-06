Mit einem funkelnden Ring räumt Oscar-Gewinnerin Halle Berry Gerüchte aus der Welt und gibt ihre Verlobung mit Musiker Van Hunt bekannt. Einen Hochzeitstermin gibt es allerdings noch nicht.

Nach sechs Jahren Beziehung haben sich Berry und Hunt das Ja-Wort gegeben. (Archivbild)

New York - Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat ihre Verlobung mit Musiker Van Hunt öffentlich gemacht. In der „Tonight Show“ von US-Moderator Jimmy Fallon präsentierte die 59-Jährige ihren auffälligen Verlobungsring – und räumte zugleich mit Gerüchten über angebliches Zögern auf. „Natürlich habe ich Ja gesagt“, stellte die Schauspielerin klar.

„Ich habe nicht Nein gesagt – wir haben nur noch kein Datum.“ Hunt habe ihr „einen kleinen Ring angesteckt“, sagte Berry. Zu sehen war ein Ring mit quadratischem Diamanten auf goldenem Band.

Berry und der Grammy-prämierte Musiker Van Hunt sind seit rund sechs Jahren ein Paar. Die Oscar-Preisträgerin („Monster’s Ball“) war zuvor mit Baseballspieler David Justice, Musiker Eric Benét und dem französischen Schauspieler Olivier Martinez verheiratet, Hunt einmal. Mit Martinez hat sie einen neunjährigen Sohn, aus einer früheren Beziehung mit Model Gabriel Aubry stammt eine 17-jährige Tochter.