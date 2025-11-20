Schauspielerin Veronica Ferres will mit 60 Jahren nicht mehr wie eine 20-Jährige behandelt werden. Alter verdiene Respekt, schreibt sie - und zeigt eine Handgeste.

„Wir lassen uns nicht mehr in die Erwartungen anderer pressen“, schreibt Ferres auf Instagram.

Berlin - Schauspielerin Veronica Ferres bezeichnet älter werden nicht als ein Makel, sondern ein Privileg. „Ich will nicht behandelt werden, als ob ich 20 bin. Ich habe das Recht, älter zu werden“, schrieb die 60-Jährige in einem Instagram-Post. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild zeigt Ferres beide Mittelfinger in die Kamera.

„Wir lassen uns nicht mehr in die Erwartungen anderer pressen – wir dürfen wachsen, reifen und unseren Weg in unserem eigenen Tempo gehen. Alter sollte Würdigung und Respekt kreieren“, führte sie weiter aus.