Quiz, Drama, Krimi, Thriller: Das Angebot der Sender an die Zuschauer war am Mittwochabend bunt. Doch nur einer konnte sich an die Spitze vor allen anderen setzen.

Berlin - Das politische Drama „Wolfswinkel“ hat am Mittwochabend das Quotenrennen gewonnen. Den Film mit Annett Sawallisch, Claudia Eisinger und Alina Levshin über ein Dorf in Brandenburg, in dem sich Rechtsradikale ausbreiten, guckten sich ab 20.15 Uhr im Ersten 4,99 Millionen Menschen (19,3 Prozent) an.

Am Platz zwei kam das ZDF. Dort lief das Quiz „Da kommst Du nie drauf!“ mit Johannes B. Kerner - 3,01 Millionen (11,6 Prozent) waren dabei. Die Sat.1-Unterhaltungssendung „Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?“ mit Jörg Pilawa kam auf 1,82 Millionen (7,2 Prozent).

Den Münster-Krimi „Wilsberg: Gefahr im Verzug“ auf ZDFneo mit Leonard Lansink, Oliver Korittke und Ina Paule Klink schalteten 1,66 Millionen (6,4 Prozent) ein. Die ProSieben-Comedyshow „TV total“ mit Sebastian Pufpaff erreichte 1,45 Millionen Menschen (5,6 Prozent).

Die RTL-Datingshow „Der Bachelor“ sahen 1,34 Millionen (5,3 Prozent). Kabel eins strahlte den US-Actionthriller „Verhandlungssache“ mit Samuel L. Jackson, Kevin Spacey und David Morse aus und lockte 1,07 Millionen (4,7 Prozent) an. Die RTLzwei-Dokusoap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!“ zog 830.000 Realityfans (3,2 Prozent) vor die Mattscheibe. Die amerikanische Krimiserie „Bones - Die Knochenjägerin“ mit Emily Deschanel und David Boreanaz hatte auf Vox 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,8 Prozent).