„Ein starkes Team“ - Krimi-Routine im ZDF

Berlin - Wer „Ein starkes Team“ schaut, der wird in der Regel nicht überrascht: Die Kommissare Otto Garber und Linett Wachow haben in Berlin ein Verbrechen aufzuklären.

Ihrem Chef gehen die Ermittlungen nicht schnell genug, das Wetter ist meist mies und Garbers Ex-Kollege Sputnik erzählt mindestens einen Schwank aus seinem Leben. Wer also am Samstag (8.1.) um 20.15 Uhr bei der Folge „Die letzte Runde“ einschaltet, kann miträtseln, wer von den zahlreichen Verdächtigen letztlich der Täter ist.

Das Ermittler-Duo Garber und Wachow, gespielt von Florian Martens und Stefanie Stappenbeck, wird zu einem Fall von Unfallflucht gerufen. Die 17-jährige Jule ist angefahren worden. Verletzt war sie allerdings schon zuvor. Jemand hatte ihr ein Messer in den Bauch gerammt. Die Jugendliche schleppte sich zur Straße, wo sie von einem Geldtransporter erwischt wurde. Jule überlebt.

Der Ersthelfer, ein Bankangestellter, hinterlässt einen zwielichtigen Eindruck und auch Jules Chef, der Kneipenwirt Ralf Rosbach (Uwe Preuss), lässt sich jedes Wort aus der Nase ziehen. Garber kennt Rosbach schon lange, dessen Kneipe steht vor dem Aus. Es herrscht Endzeitstimmung am Tresen. Jule jobbte aushilfsweise bei Rosbach.

Für Verwunderung sorgen bei Garber und Wachow auch Jules Pflegeeltern Maya und Christian Leutheuser (Meike Droste und Steffen Schroeder), denn die hatten Jule noch gar nicht vermisst. Das Paar hat noch weitere Pflegekinder, darunter den Teenager Leon, der offenbar in Jule verliebt war. Dem Wirt zufolge hatte Jule Stress mit Leon. Und was ist eigentlich mit dem Fahrer des Geldtransporters?

Berliner Schnauze

So unterschiedlich die Kommissare auch wirken, so harmonisch arbeiten sie zusammen. Garber mit Berliner Schnauze und einer kernig-direkten Art, Wachow dagegen mit Zurückhaltung und Einfühlungsvermögen. Von ihren Charakteren her bleiben die Kommissare aber blass. Lediglich wenn Sputnik auftaucht, Garbers Ex-Volkspolizei-Kollege aus DDR-Zeiten, kommt ein wenig biografische Farbe ins Ermittler-Team.

Routiniert setzen Garber und Wachow das Krimi-Puzzle zusammen. Jule selbst liegt weiterhin im Krankenhaus und kann sich zu dem Vorfall nicht äußern. Dann werden die Kommissare in einen Wald gerufen. Dort hat ein Jogger eine Leiche gefunden.