Catherine Deneuve als kiffende Großmutter in einem Familienfilm - Bill Murray, Jennifer Coolidge und Ed Harris in einer Gangsterkomödie: Diese Filme kommen ins Kino.

Los Angeles (dpa) - „Riff Raff - Verbrechen ist Familiensache“ ist eine starbesetzte Gangsterkomödie, in der sich die Leinwandveteranen Bill Murray und Ed Harris ein tödliches Spiel liefern. Einst machten Leftie und Vincent als Mafiosi gemeinsam Geschäfte, doch das ist lange her. Seine kriminelle Vergangenheit hält Vincent (Harris) vor seiner zweiten Ehefrau Sandy und Stiefsohn DJ geheim. Ihr idyllisches Familienleben wird jäh auf den Kopf gestellt, als Vincents Sohn Rocco aus erster Ehe bei ihnen Zuflucht sucht - auf der Flucht vor Leftie, der ein Verbrechen rächen will.

Bei dem unfreiwilligen Familientreffen, auch mit Vincents trinkender Ex-Frau Ruth (Jennifer Coolidge) und Roccos hochschwangerer Freundin, fließt reichlich Blut. Doch vor allem reißen clevere Dialoge, unerwartete Wendungen, schwarzer Humor und ein großartiges Ensemble mit. Dem amerikanischen Indie-Regisseur Dito Montiel ist auch mit dem Komiker Pete Davidson ein Glücksgriff gelungen. Er spielt an der Seite von Murray den treuen Handlanger Lonnie, der für Leftie die schmutzige Mordarbeit erledigt.

(„Riff Raff - Verbrechen ist Familiensache“, USA 2024, 103 Min., FSK ab 16, von Dito Montiel, mit Bill Murray, Ed Harris, Jennifer Coolidge, Pete Davidson, Lewis Pullman, https://splendid-film.de/riff-raff-verbrechen-ist-familiensache)

Die Deneuve in „Funny Birds“: Mit Herz, Humor und Hühnern

Paris (dpa) - Charlie setzt ihr Studium aus und verlässt ihren Freund, um ihrer krebskranken Mutter auf dem Bio-Hühnerhof in Virginia zu helfen. Doch die harte Arbeit und ihre angespannte Beziehung zur Mutter Laura machen ihr zu schaffen. Als plötzlich Solange, die Großmutter, von der sie nie wusste, auftaucht, eskaliert die Lage. Während die drei Frauen mühsam zueinanderfinden, bedroht eine Vogelgrippe die Farm.

„Funny Birds - Das Gelbe vom Ei“ erzählt mit Charme und Tiefgang von drei grundverschiedenen Frauen. Catherine Deneuve ist als kiffende Großmutter zu sehen. Neben dem Generationenkonflikt streift die Tragikomödie Themen wie Nachhaltigkeit und Frauenrechte. Für ihre zweite Regiearbeit holte das Duo Marco La Via und Hanna Ladoul US-Starregisseur Martin Scorsese als Produzent an Bord.

(„Funny Birds - Das Gelbe vom Ei“, Frankreich, Belgien, Großbritannien, 2024, 97 Min., FSK ab 12, von Marco La Via, Hanna Ladoul, mit Catherine Deneuve, Andrea Riseborough, Morgan Saylor, https://www.filmweltverleih.de/cinema/finder/funny-birds)

Effektvoller Thriller zur Stärkung von Frauenpower: „Mond“

Berlin (dpa) – Die Ex-Kampfsportlerin Sarah (Florentina Holzinger) nimmt einen lukrativen Job in Jordanien an. Sie soll drei junge erwachsene Töchter einer reichen Familie trainieren. Dort angekommen, stößt die Österreicherin rasch an ihre Grenzen. Denn sie muss feststellen, dass ihre Schützlinge wie Gefangene gehalten werden. Sarahs Versuch, dem Trio zu helfen, mündet schnell in eine höchst gefährlich anmutende Situation.

Die im Irak geborene kurdisch-österreichische Regisseurin und Drehbuchautorin Kurdwin Ayub denkt in ihrem zweiten abendfüllenden Spielfilm höchst originell und sensibel darüber nach, wie schwierig es vor allem für Frauen ist, europäische Lebensmuster in eine andere Kultur zu übertragen.

(„Mond“, Österreich 2024, 92 Min., FSK ab 16, von Kurdwin Ayub, mit Florentina Holzinger, Andria Tayeh, Celina Antwan, Nagham Abu Baker, https://grandfilm.de/mond/)