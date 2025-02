Mel Gibson arbeitet wieder als Regisseur und verpflichtet Mark Wahlberg für die Hauptrolle in „Flight Risk“. Stephen-King-Fans können sich über eine Horror-Komödie freuen.

Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Mark Wahlberg ist in Mel Gibsons neuem Thriller zu sehen (Archivbild).

(Mit KORR-Bericht und Foto)

London (dpa) - Fast zehn Jahre ist die letzte Regie-Arbeit von Mel Gibson her. Mit „Flight Risk“ gibt er sein Comeback hinter der Kamera. Mark Wahlberg und die TV-Serienstars Michelle Dockery („Downton Abbey“) und Topher Grace („Die wilden 70er“) spielen die Hauptrollen in dem Thriller.

US-Marshal Madolyn Harris (Dockery) hat den Mafia-Buchhalter Winston (Grace) in Alaska aufgespürt und festgenommen. Jetzt soll sie ihn nach New York City überführen, damit er als Zeuge aussagen kann. Der schnellste Weg, um Winston dorthin zu bringen, ist ein gemietetes Kleinflugzeug.

Kaum ist die Maschine allerdings in der Luft, kommen sowohl Madolyn als auch Winston Zweifel an der Identität des Piloten Daryl (Wahlberg). Tatsächlich ist er gar nicht Daryl, sondern ein sadistischer Auftragskiller, der auf brutale Weise die Kontrolle übernimmt.

(Flight Risk, USA 2024, 92 Min., FSK ab 12 Jahren, von Mel Gibson, mit Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace, https://tobis.de/titel/flight-risk)

Albrecht Schuch überzeugt als Freund zum Mieten

(Mit Meldung und Foto)

Wien/Berlin (dpa) - Albrecht Schuch ist mit Rollen in Kino-Hits wie „Im Westen nichts Neues“ oder „Systemsprenger“ auch international zum gefragten Schauspieler geworden. Für seinen neuen Film „Pfau - Bin ich echt?“ bekam er beim Filmfest Venedig internationales Kritiker-Lob. Das Werk von Bernhard Wenger feierte dort in einer Nebenreihe Premiere. Schuch (39) spielt Matthias, der in einer Rent-a-Friend-Agentur arbeitet, bei der man für verschiedene Zwecke Freunde mieten kann. Darüber verliert der Protagonist sich selbst.

(Pfau - Bin ich echt? Österreich/Deutschland 2024, 102 Min, FSK ab 12 Jahren, von Bernhard Wenger, mit Albrecht Schuch, Julia Franz Richter, Anton Noori, https://www.wildbunch-germany.de/movie/pfau-bin-ich-echt)

„The Monkey“: Ein trommelnder Affe terrorisiert Zwillingsbrüder

(Mit Meldung und Foto)

Köln (dpa) - Verfilmungen von Horror-Legende Stephen King können Kultstatus erreichen („The Shining“, „Es“) oder komplett in die Hose gehen („Der dunkle Turm“). Mit „The Monkey“ kommt nun eine Kurzgeschichte des US-Autors aus dem Jahr 1986 in die Kinos: Die Zwillingsbrüder Hal und Bill finden im Schrank einen geheimnisvollen Spielzeug-Affen mit einer Trommel zwischen den Händen. Immer, wenn die beiden Kinder den Affen mit dem Schlüssel aufziehen, passieren die kuriosesten Todesfälle in ihrer Umgebung. Und: Der Affe scheint zudem noch unzerstörbar zu sein.

25 Jahre später haben sich die beiden Brüder nichts mehr zu sagen. Doch plötzlich werden sie wieder mit dem Killer-Affen konfrontiert und müssen sich zusammentun. „The Monkey“ ist eine teils abstruse Horror-Komödie mit einigen blutigen und kuriosen Todesfällen.

(The Monkey, USA, 2025, 100 Minuten, FSK ab 16 Jahren, von Osgood Perkins, mit Theo James, Elijah Wood, Tatiana Maslany, https://neonrated.com/films/the-monkey)