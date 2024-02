Als Kriminalkommissar Henry Johnson in „Der Alte“ wurde er bekannt: Jetzt überraschte der in Niederbayern aufgewachsene Schauspieler Charles Muhamed Huber mit einem Passau-Krimi-Debüt.

München/DUR. - Nach vielen Jahren abseits der Fernsehbühne kehrte ein bekannter Schauspieler nun zurück: Der 67-jährige Charles M. Huber war endlich wieder im deutschen Fernsehen zu sehen.

Charles M. Hubers TV-Rückkehr im ARD-Krimi "Gier nach Gold"

Im ARD-Krimi "Gier nach Gold" aus Passau durfte der ehemalige TV-Kriminalkommissar am 1. Februar sein Comeback feiern. Besonderheit dabei: Huber sprach mit Dialekt. "Es ist ein bisschen wie Heimkommen. Zurück zu den Wurzeln. Ich bin in Niederbayern aufgewachsen", sagte der Schauspieler im Interview mit dem Magazin "Bunte".

Charles M. Huber: Als Henry Johnson aus "Der Alte" bekannt

Bekannt wurde Huber als Kriminalkommissar Henry Johnson in der ZDF-Krimiserie "Der Alte". In der Kultserie stand er elf Jahre an der Seite von Rolf Schimpf vor der Kamera. Wegen der Rolle wurde er auch zum Ehrenkommissar der bayerischen Polizei ernannt.

Huber spielte außerdem Nebenrollen in Serien wie "Klinik unter Palmen", "Der Fahnder" oder "Aeon - Countdown im All". Zudem wirkte er in Filmen wie "Erkan & Stefan", "Kolp", "Die Oma ist tot" und in dem amerikanischen Film "Skyscraper" neben Dwayne Johnson mit. Danach hängte er die Schauspielerei vorübergehend an den Nagel und wurde Politikberater.

Warum Charles M. Huber bei "Der Alte" ausstieg

Wie es zu dem Ausstieg bei der erfolgreichen Serie "Der Alte" kam, erklärte Huber gegenüber dem Magazin "Die Bunte". Es kam dazu, "weil ein Mitarbeiter aus dem Produktionsstab mich rassistisch beleidigt hatte. Daraufhin verließ ich das Set und kurz darauf die Serie", erklärte Huber.

Wenn er geblieben wäre, hätte er sich zu einer Backpfeife hinreißen lassen. "Das wäre dann das Karriere-Aus gewesen. Nun, das folgte dann etwas später. Jetzt starte ich wieder durch", so Huber.

Huber im Jahr 1992 in der Serienfolge "Der Alte - Ein schlimmes Ende". Foto: IMAGO / United Archives

Über die Person Charles M. Huber

Huber wurde am 3. Dezember 1956 als Karl-Heinz Huber in München geboren. Da seine Mutter alleinerziehend war und in München Geld verdienen musste, kümmerte sich seine Großmutter um ihn. So verbrachte er seine Kindheitstage im niederbayerischen Großköllnbach. Der Vater, ein senegalesischer Diplomat, hatte die Familie frühzeitig verlassen.

Huber besuchte in jungen Jahren das Gymnasium, machte danach eine Ausbildung zum Zahntechniker. Da er im Filmbusiness tätig sein wollte, schloss im Jahr 1999 eine Regieausbildung an der New York Film Academy ab. Es folgten Rollen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Nach seiner Schauspielkarriere war er politisch in der CDU aktiv. Von 2013 bis 2017 gehörte er als Außen- und Entwicklungspolitiker dem Deutschen Bundestag an. Huber ist römisch-katholisch gläubig, geschieden und hat vier Kinder. Er ist seit 2020 politischer Berater des Präsidenten der Republik Senegal.

Charles M. Huber: Auch als Autor erfolgreich

Die Beziehung zu seinem Vater konnte Huber trotz jahrelanger Trennung wieder aufbauen. Erst als er Ende 20 war, traf Huber seinen Vater wieder. Von da an genossen beide ein herzliches Verhältnis. Huber lebte auch einige Jahre im Senegal.

Über die Zeit im Land seines Vaters schrieb er ein Buch. Unter dem Titel "Weltbühne Afrika. Zwischen Politik und Schauspiel" erzählt er darin von seiner Beziehung zu Afrika und dem Leben als Deutscher mit afrikanischen Wurzeln.

Huber genießt heute die Sonne Ibizas

Inzwischen lebt er auf Ibiza und ist kaum noch als Schauspieler aktiv. Huber erklärte gegenüber der Bunten: "Auf Ibiza spürt man immer noch ein bisschen die Hippie-Kultur der 60er- und 70er-Jahre: Leben und leben lassen ist das Markenzeichen der Insel. Mit 67 ist Ibiza der perfekte Ort für mich."

Charles M. Huber über sein Leben als Single

Dem Portal "Wunderweib" erzählte Huber, dass er aktuell Single sei. "Das ist zwar nicht optimal, aber ich bin nicht der Typ, der aus einer emotionalen Notlage heraus wahllos mit einer Frau zusammenzieht, nur um nachts nicht alleine schlafen zu müssen", so Huber in dem Interview.

Ob es weitere Filme oder Serien mit Huber geben wird? Darauf dürfen die Zuschauer gespannt sein.