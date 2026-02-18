"Das große Promibacken" feiert in diesem Jahr Jubiläum, denn es geht in die bereits zehnte Runde. Amira Aly und Paula Lambert räumen mit mehr als einem Gerücht über die TV-Show auf.

Amira Aly gewann 2025 den goldenen Cupcake bei "Das große Promibacken".

Köln. – Derzeit läuft im Fernsehen die zehnte Staffel von "Das große Promibacken" auf Sat.1. Mit dabei ist Amira Alys (33) Podcastpartnerin Paula Lambert (51). Grund genug für die beiden Frauen, in "Iced Macho Latte" einen Blick hinter die Kulissen der Show zu werfen.

So gibt Lambert zu, dass sie bereits in Runde 1 anfangen musste zu weinen, weil ihre Buttercreme nichts geworden ist. "Es hat mich so gestresst in dem Moment, dass diese simple Aufgabe, eine Buttercreme zu machen – mit einer Küchenmaschine –, nicht geklappt hat", gesteht sie.

"Das große Promibacken": Folgen werden über mehrere Tage gedreht

"Das ist sehr früh mit Heulen", findet Aly, die im vergangenen Jahr den Titel "Promibäckerin des Jahres 2025" errang. Danach erklärt die 33-Jährige für ihre Zuhörer, dass eine Folge über drei Tage gedreht wird.

"Und wir ziehen dann auch drei Tage dieselben Klamotten an. Nicht die gleichen – dieselben! Damit die Flecken dann auch drauf sind", fügt sie hinzu.

Das muss auch so sein, denn sonst müssten die Promis 14 Stunden am Stück backen. Oder den Zuschauern würde auffallen, dass die Sendung nicht aus einem Guss ist.

"Für eine Torte hast du sechs Stunden, für die andere fünf Stunden und für das nächste drei Stunden", rechnet die 33-Jährige vor.

Amira Aly und Paula Lambert räumen mit Gerücht über Lebensmittelverschwendung auf

Doch was passiert mit den Torten im Anschluss an die Sendung? Werden die ganzen Kreationen nach Drehschluss weggeworfen? Mit diesem Vorwurf können Aly und Lambert aufräumen.

"Die stehen da nach Drehschluss, das gesamte Team mit kleinen Tupperdosen. Das wird alles aufgefuttert", berichtet Lambert. Und fügt an: "Bis zum letzten Krümel. Das sieht aus, als wäre ein Piranha über ein Steak gerast."

Je mehr Kandidaten rausfliegen, desto weniger Gebäck würde es geben. Zum Schluss würde sich das Team regelrecht draufstürzen. "Da wird überhaupt nichts weggeschmissen", bestätigt Aly.

"Das große Promibacken": Diese Stars sind am Start

Beim "Großen Promibacken" müssen zehn prominente Hobby-Bäckerinnen und Hobby-Bäcker in der Berliner Malzfabrik ihr Können beweisen. Dem Sieger winkt der Goldene Cupcake sowie 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Diese Prominenten sind beim "Großen Promibacken" am Start:

Moderator Alexander Mazza

Schlager-Sängerin Anna-Carina Woitschack

Moderatorin Arabella Kiesbauer

Entertainer und Sänger Maximilian Arland

Autorin und Beziehungs-Expertin Paula Lambert

Schauspielerin Rebecca Immanuel

Zirkus-Artist René Casselly

Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer

Comedian und Showmaster Thomas Hermanns

Bereits ausgeschieden ist Schauspielerin Anne-Sophie Briest.

"Das große Promibacken" läuft bis zum 1. April 2026 immer mittwochs um 20.15 Uhr in Sat.1.