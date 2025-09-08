Hollywoodstar Channing Tatum hatte Angst vor der ersten Zusammenarbeit mit Kollegin Kirsten Dunst. Warum das so war, erzählte er in einem Interview.

Los Angeles - Hollywoodstar Channing Tatum (45) wollte unbedingt seiner Schauspiel-Kollegin Kirsten Dunst (43) gefallen. „Ich war von allem, was sie jemals gemacht hat, total besessen“, erzählte der „Magic Mike“-Star dem US-Magazin „People“ bei der Weltpremiere seines ersten gemeinsamen Films mit Dunst in Toronto.

„Ich war so eingeschüchtert, mit ihr zu arbeiten - und wenn ich eingeschüchtert sage, meine ich, dass ich Angst hatte“, sagte Tatum. „Ich wollte einfach nur, dass sie mich mag.“

Sein Lieblingsfilm von Dunst sei „Interview mit einem Vampir“, erzählte Tatum. Der Film aus dem Jahr 1994 mit Tom Cruise und Brad Pitt hatte Dunst schon als Zwölfjährige zum Star gemacht.

Tatum stand mit Dunst für das Drama „Der Hochstapler: Roofman“ gemeinsam vor der Kamera. Der Film über einen Häftling, der sich in einem Spielzeugladen versteckt, kommt am 27. November in deutsche Kinos.