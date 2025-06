Los Angeles - Der italienische Regisseur Luca Guadagnino (53, „Call Me By Your Name“, „Challengers“) will US-Medienberichten zufolge ein Regieprojekt anpacken, das sich um Künstliche Intelligenz dreht. Die Firma Amazon MGM Studios steht demnach hinter der geplanten Drama-Komödie „Artificial“. Der Humorist Simon Rich, der lange für die Satiresendung „Saturday Night Live“ schrieb, ist als Drehbuchautor an Bord, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete. Dem Branchenblatt zufolge sollen Darsteller wie Andrew Garfield, Monica Barbaro und „Anora“-Schauspieler Yura Borisov Interesse bekundet haben.

Der Inhalt ist offiziell noch unter Verschluss, doch das Filmportal „Deadline.com“ will erfahren haben, dass die Story rund um die US-Firma OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, angesiedelt sein soll. Im November 2023 sorgte der kurzzeitige Rauswurf von Firmenchef Sam Altman für Wirbel, der aber nach Protesten von Mitarbeitern wenig später wieder an die Firmenspitze zurückkehrte. ChatGPT ist der Chatbot, der 2023 den Hype um Künstliche Intelligenz auslöste.

Für Amazon MGM Studios drehte Guadagnino zuletzt den Thriller „After the Hunt“, mit Julia Roberts und Andrew Garfield, der im Oktober in die Kinos kommen soll. Auch für das Tennis-Drama „Challengers“ mit Zendaya arbeite der Italiener schon mit dem Hollywood-Studio zusammen.