Barbara Schöneberger moderiert am Samstag wieder „Verstehen Sie Spaß?“

Berlin - Festtagsstimmung bei „Verstehen Sie Spaß?“: Die neue Ausgabe der Samstagabendshow (21. Dezember, 20.15 Uhr, Das Erste) steht im Zeichen von Weihnachten. Moderatorin Barbara Schöneberger selbst hat schon alle Geschenke besorgt - ist daher entspannt, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Ich schaffe es immer besser jedes Jahr, nicht von Weihnachten überrascht zu werden.“

Überrascht von der versteckten Kamera hingegen wurden dieses Mal etwa Moderatorin Katrin Bauerfeind, TV-Promi Detlef Steves und Sängerin Kerstin Ott. Weitere Gäste bei der vom Südwestrundfunk (SWR) in Berlin produzierten Fernsehsendung sind unter anderem Rennfahrerin Sophia Flörsch, Ex-Fußballnationalspieler Thomas Brdarić und Schauspieler Hannes Jaenicke.

Wie es für Schöneberger war

Schöneberger selbst schlüpft wieder in die Rolle des Lockvogels. Dieses Mal ist sie als Späti-Besitzerin Berta verkleidet, die ihren Kunden in Berlin Fake News über Prominente im Kiosk erzählt. Auch über die Moderatorin Barbara Schöneberger - also über sich selbst. Beim Dreh habe sie ganz schön kämpfen müssen, sagte sie.

„Wenn du in Berlin drehst und dann auch noch in einem Späti, kannst du davon ausgehen, dass 99,9 Prozent der Besucher keine Lust haben, bei irgendwas mitzumachen. Das merkst du dann auch sofort durch die Körpersprache und jedes Wort, was dann auch nicht gesprochen wird.“

Normalerweise würde sie sich eher zurückziehen, wenn andere keine Lust auf ein Gespräch hätten. „In meiner Rolle als Späti-Besitzerin habe ich die Leute aber wirklich penetriert, obwohl ich gespürt habe: Die wollen jetzt weg.“

Moderatorin Katrin Bauernfeind wird in die Falle gelockt

Jaenicke lockt Bauerfeind bei einer Auktion in die Falle, bei der die Moderatorin Bietende dazu animieren soll, Fake-Ware als vermeintliche Raritäten für den guten Zweck zu ersteigern. Bauerfeind will ihre Aufgabe durchziehen, obwohl sie ihr komisch vorkommt.

So funktioniere der Mechanismus hinter „Verstehen Sie Spaß?“, sagte Schöneberger. „Man übergibt jemandem Verantwortung und gibt ihm einen übergeordneten Zweck für eine Aufgabe. Dann lässt man denjenigen ein bisschen allein, beschäftigt ihn aber permanent mit neuen Aufgaben.“

Man merke, wie die Leute dann zwar leiden, aber trotzdem Lust hätten, einen Job gut zu Ende zu bringen. „Und das sagt etwas ganz Schönes über die Menschen aus, finde ich.“

Steves wird als ehemaliger Gastronom bei einem Koch-Event auf einem Streetfood-Festival in die Falle gelockt. Rennfahrerin Flörsch legt als Pizzabotin bei einem Fahrsicherheitstraining ihre männlichen Mitstreiter herein, indem sie sich als vermeintlich unsicher am Steuer gibt.

„Am aller lustigsten war es eigentlich, als die Männer sich noch sicher fühlten und dachten: Sie erklären jetzt mal, wie das Leben so läuft und wie man gut Auto fährt. Das war sehr, sehr schön“, sagte Schöneberger.