Schwerin - Die in den USA lebende Schauspielerin Barbara Sukowa hat ihr Herz für das deutsche Fernsehen entdeckt. „Ich bin ja nicht so oft hier. Aber wenn ich im Hotel bin, gucke ich sehr gern deutsches Fernsehen“, bekannte die 75-Jährige, die gegenwärtig zu Dreharbeiten in Deutschland ist und als Ehrengast das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin besuchte.

Sie schätze die regionale Vielfalt der Sender. „Das gibt es in Amerika nicht, dass man etwas erfährt über eine Stadt, ein Dorf oder einen Landstrich“, sagte sie. Auch die politischen Talkshows schaue sie sich gern an. „Diese abendlichen Runden, wo Leute mit verschiedenen politischen Meinungen tatsächlich sich noch unterhalten. Das vermisse ich“, sagte Sukowa. In den USA sei es derzeit unglaublich schwierig, durch das Verfolgen der Medien die Wahrheit herauszufinden.

Die vielfach preisgekrönte Schauspielerin gelangte unter anderem durch die Verkörperung bedeutender Frauen der Zeitgeschichte wie Rosa Luxemburg oder Hannah Arendt zu internationalem Ruhm. Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern ehrt ihre Verdienste um die deutsche und internationale Filmkultur mit dem Ehrenpreis des Festivals, dem „Goldenen Ochsen“.