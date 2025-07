Los Angeles - Die Oscar-Preisträger Jared Leto (53, „Dallas Buyers Club“) und Jeff Bridges (75, „Crazy Heart“) stimmen ihre Fans auf ein gemeinsames Science-Fiction-Projekt ein. Auf der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego gaben die Stars Einblick auf ihren für Oktober angekündigten Film „Tron: Ares“. Begleitet von einer Laser-Lichtshow und Musik von der Band Nine Inch Nails wurden Filmclips gezeigt.

Leto stellt eine KI-Figur aus der digitalen Welt dar, mit der Aufgabe, Künstliche Intelligenz in die Menschheit einzuschleusen. In der Disney-Produktion spielen auch Jodie Turner-Smith („Weißes Rauschen“), Greta Lee („Past Lives“) und Evan Peters ( „Dahmer “) unter der Regie von Joachim Rønning („Pirates of the Caribbean - Salazars Rache“) mit.

In dem bahnbrechenden Originalfilm „Tron“ von 1982 spielten Jeff Bridges und Bruce Boxleitner lange vor Beginn des digitalen Zeitalters Programmierer in einer Cyber-Welt. In der Fortsetzung „Tron: Legacy“ wirkte das Duo 2010 zusammen mit Garrett Hedlund und Olivia Wilde unter der Regie von Joseph Kosinski mit.

Bridges witzelte bei der Comic-Con-Runde über sein Mitwirken bei Teil 3 - Jahrzehnte nach dem Originalfilm. „Vor 43 Jahren? Ach komm!“, sagte der Hollywood-Star. Leto war 2017 während der Planung für den dritten Teil neu dazugekommen. Er ist als Hauptdarsteller der Figur Ares und auch als Produzent an Bord.

Bei der jährlichen Comic-Con-Messe mit über Hunderttausend Besuchern stellen Hollywood-Stars neue Filme vor. Studios geben mit Trailern und Diskussionsrunden Einblicke in ihre Projekte.