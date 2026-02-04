Die beliebte ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" muss heute ein letztes Mal wegen der Olympischen Spiele pausieren. Das Programm wird erneut angepasst, bevor die Show wieder regulär läuft.

Die ARD wirft ihr Programm um und verschiebt die Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ mehrfach.

Hamburg. - Fans der beliebten ARD Quizshow "Wer weiß denn sowas?" müssen am Dienstag ein letztes Mal stark sein. Wegen der olympischen Winterspiele wirft der Sender sein Abendprogramm wild durcheinander und verbannte die Rate-Sendung in den letzten Wochen gleich mehrfach vom gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr.

Lesen Sie auch: "Eine Demütigung"! Heftige Debatte über "Wer weiß denn sowas?"

Olympische Spiele verdrängen "Wer weiß denn sowas?" in der ARD

Bereits am Freitag, dem 6. Februar, mussten treue Fans der Show mit der Eröffnung der Olympischen Winterspiele vorliebnehmen. Bis zum 17. Februar flog die Show regelmäßig aus dem Programm. Abwechselnd mit dem ZDF übertrug das Erste die Wettkämpfe in Italien.

Auch interessant: Von "Bares für Rares" bis "Sturm der Liebe": Darum fallen diese Sendungen von ARD und ZDF aus

Ab dem 18. Februar läuft "Wer weiß denn sowas?" wieder wie gewohnt ab 18 Uhr in der ARD. Die olympische Winterspiel-Pause hat somit sein Ende gefunden. Dann qualmen wieder regelmäßig die Köpfe von Bernhard Hoëcker, Wotan Wilke Möhring und ihren Gästen.