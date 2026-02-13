Die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Vorabend-Formaten im deutschen Fernsehen. Die Zuschauerverteilung im Studio stößt Fans in den sozialen Medien aber übel auf. Warum Wotan Wilke Möhring in der Kritik steht.

Hamburg/DUR. – Am Donnerstagabend stellten sich in der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" die "Ku’damm"-Darstellerinnen Sonja Gerhardt und Maria Ehrich den Fragen von Moderator Kai Pflaume. Sonja Gerhardt trat an der Seite von Bernhard Hoëcker an, während Maria Ehrich gemeinsam mit Teamkapitän Wotan Wilke Möhring ins Rennen ging.

Wie üblich wählten die Studiogäste eines der beiden Teams. Der Gewinn wird am Ende unter jenen Zuschauern aufgeteilt, die auf das Siegerteam gesetzt haben. Bereits in der Vergangenheit nahmen dabei oftmals mehr Zuschauer hinter Bernhard Hoëcker Platz. Doch bei der Ausgabe am Donnerstag fiel das Ungleichgewicht nun sogar den Zuschauern deutlich auf.

"Wer weiß denn sowas?: Wotan Wilke Möhring in der Kritik

Die Zahlen waren eindeutig: 82 Personen entschieden sich für das Team Hoëcker, lediglich 37 nahmen hinter Möhring Platz – eine Differenz, die in den sozialen Netzwerken sowohl für Mitleid als auch für Spott sorgte.

Gerade auf Instagram gingen die Zuschauer hart mit Möhring ins Gericht. "82 Zuschauer bei Bernhard, 37 bei Wotan ... Da braucht man nicht fragen, warum", schrieb ein Nutzer. Ein anderer mutmaßte hämisch: "Bald sitzt gar keiner mehr hinter Wotan, oder sie müssen speziell angefüttert werden."

Auf Facebook hingegen hatte der Großteil der Zuschauer Mitleid mit Möhring. "Bei Wotan sitzen nur noch 37 Personen. Er tut mir wirklich leid", schrieb eine Nutzerin. Eine andere Zuschauerin war empört: "Das ist doch widerlich. 82 zu 37 Zuschauer. Wenn die eine Tribüne voll ist, Schluss! Das ist doch eine Demütigung für Wotan."

Elton-Nachfolger bereits seit seiner Premiere in der Kritik

Seit seinem Einstand als Teamkapitän am 11. Oktober 2025 steht Möhring in der Kritik. Bereits nach seiner Premiere als Nachfolger von Elton sprachen Fans in den sozialen Netzwerken von einer "totalen Fehlbesetzung".

Laut einigen Zuschauern fehle Möhring der nötige Ehrgeiz für ein Quizformat, er nuschele und bringe nicht das nötige Entertainment-Talent mit. Viele Fans trauern weiterhin Elton nach und fordern: "Ihr müsste einen Comedian nehmen."