Berlin - Die schottische Sängerin Amy Macdonald („This Is The Life“) wird die Fußball-EM der Frauen in diesem Jahr musikalisch für die ARD begleiten. Ihr Lied „Is This What You've Been Waiting For?“ wird der offizielle ARD-EM-Song, wie der Verbund mitteilte.

Macdonald (37) freut sich. Es sei eine „große Ehre, dass mein Lied Teil der Fußball-EM der Frauen in der ARD ist“, wird die Musikerin in der Pressemitteilung der ARD zitiert. „Die Energie und die Gänsehaut-Momente während einer Live-Show auf der Bühne sind ähnlich den Emotionen auf dem Spielfeld beim Fußball.“ Sie könne es kaum erwarten, „all die unglaublichen Spielerinnen auf dem Platz zu sehen“.

Die EM startet am 2. Juli. Gastgeber ist in diesem Jahr die Schweiz. ARD und ZDF übertragen alle 31 Spiele live. Der Eröffnungsspieltag am 2. Juli mit dem Duell der Isländerinnen gegen Finnland (18.00 Uhr) sowie der Partie des Gastgebers Schweiz gegen Norwegen (21.00 Uhr) sind in der ARD zu sehen. Das deutsche Team startet am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen (21.00 Uhr).