Berlin - Der Kölner „Tatort“ hat am Sonntagabend die TV-Konkurrenz in den Schatten gestellt. Der Fall „Des anderen Last“ erreichte ab 20.15 Uhr im Ersten 9,34 Millionen (30,7 Prozent) Zuschauerinnen und Zuschauer. Die TV-Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) hatten dieses Mal einen vorweihnachtlichen Mord an einem Paketboten aufzuklären.

Das ZDF strahlte die Komödie „Weihnachtspäckchen ... haben alle zu tragen“ aus, dafür konnten sich 3,84 Millionen (12,7 Prozent) begeistern. ProSieben hatte das Prominentenquiz „Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show?“ zu bieten, dafür entschieden sich 1,95 Millionen (7,9 Prozent). Der amerikanische Animationsfilm „Encanto“ auf RTL lockte 1,67 Millionen (5,7 Prozent) vor die Mattscheibe.

Sat.1 zeigte die US-Actionkomödie „Central Intelligence“, damit verbrachten 1,31 Millionen (4,6 Prozent) ihren Fernsehabend. Das Vox-Kochduell „Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition“ sahen 1,18 Millionen (4,9 Prozent). Auf RTLzwei lief der Actionfilm „Honest Thief - Ein fauler Deal“ - 830.000 Leute (2,8 Prozent) guckten zu.

Der Abenteuerfilm „Robin Hood“ bewegte 820.000 Spielfilmfreunde (2,8 Prozent) dazu, ZDFneo einzuschalten. Bei Kabel eins kam die Dokureihe „Willkommen bei den Reimanns“ auf 740.000 Fans (2,5 Prozent).

Die letzte Ausgabe der Talkshow „Anne Will“ erreichte ab 21.45 Uhr im Ersten 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (14,4 Prozent).