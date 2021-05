75 Jahre Defa: Was ihr gelang - und was die politische Zensur verhindert hat

Halle (Saale) - Kino ist Leben. Manchmal auch Lebensersatz. Bilder haben Wirkung, bewegte Bilder erst recht. Diesen Umstand hatte man sich in Deutschland früh zu eigen gemacht und später, während der NS-Zeit, propagandistisch ausgenutzt. Im Konzept der Nationalsozialisten spielte das Kino eine herausragende Rolle - nicht nur, aber auch, weil die führenden Bonzen Adolf Hitler und Joseph Goebbels selbst dem emotionalen Genre Film zugetan waren. Im Falle von Goebbels war es zudem so, dass er Schauspielerinnen nicht nur verehrte, sondern sie auch als Sex-Gespielinnen bevorzugte. In der Hauptsache ging es aber darum, das Volk zum Durchhalten bis zum versprochenen „Endsieg“ zu ermuntern.

Nach der Befreiung Deutschlands vom Faschismus am 8. Mai 1945 stand für die Sieger und ihre Gefolgsleute in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), der späteren DDR, schnell fest, dass man dem Nazi-Ungeist nicht nur mit sozialistischen Parolen beikommen würde und setzte verstärkt auf Kunst und Kultur. Filme waren wie Zeitungen und Bücher als Massenmedien von großer Wichtigkeit dabei. Das Fernsehen war zwar schon erfunden, aber es steckte allenfalls in den Kinderschuhen, als es 1952 auch in Ostdeutschland ein reguläres Programm für zunächst wenige Zuschauerinnen und Zuschauer auszustrahlen begann.

Einer der Defa-Filme, die 1966 verboten wurden: „Fräulein Schmetterling“ mit Melania Jakubiskova. (Foto: Defa-Stiftung/E.Hartkopf/R. Rambow/dpa)

Die Filmproduktion hingegen konnte direkt an die erfolgreichen Vorläufer anknüpfen, natürlich unter anderen politischen Vorzeichen. Die Studios in Berlin waren ja noch vorhanden, während das Ufa-Gelände in Potsdam-Babelsberg zunächst von den Sowjets als Reparationsleistung beansprucht wurde. Im Mai 1946 war es nach längerer Vorbereitungszeit dann endlich soweit, die Deutsche Film-AG, kurz Defa, wurde gegründet. Sie brachte den ersten deutschen Nachkriegsspielfilm überhaupt heraus, begonnen bereits im Februar 1946: Wolfgang Staudtes „Die Mörder sind unter uns“. Hildegard Knef spielte darin eine KZ-Überlebende, die auf Mittäter des NS-Regimes trifft.

Zuvor, im Februar 1946, war bereits die neue Wochenschau „Der Augenzeuge“ in die Kinos der SBZ gekommen. Sie wurde mitverantwortet von Kurt Maetzig (1911-2012), der später sowohl als Regisseur von Propagandafilmen über den Kommunistenführer Ernst Thälmann als auch mit einem der herausragenden Verbotsfilme der Defa-Geschichte von sich reden machte: „Das Kaninchen bin ich“ mit dem unvergessenen Wolfgang Winkler.

Gojko Mitić in „Die Söhne der Großen Bärin“, dem ersten Defa-Indianerfilm, der 1966 ins Kino kam. (Foto: DEFA-Stiftung/Waltraut Pathenheimer)

Die Filmgesellschaft hatte in den 60er Jahren schwere Zeiten zu bestehen, zahlreiche Produktionen wurden wegen zu viel Wirklichkeitsnähe von der Zensur verboten?- darunter neben Maetzigs genanntem Film auch „Spur der Steine“ von Frank Beyer nach Erik Neutschs gleichnamigem Roman. Die meisten dieser Werke sind erst nach dem Ende der DDR 1989 ins Kino gekommen, einer ist eben rekonstruiert worden, liegt auf DVD vor und soll in der Nacht zum 26. Juni vom MDR-Fernsehen gezeigt werden: „Fräulein Schmetterling“, entstanden nach einem Drehbuch von Christa und Gerhard Wolf: Eine fantasievolle junge Frau, die ihr Glück im bürokratisch geordneten sozialistischen Staat nicht finden kann - aber, im metaphorischen Sinne, fliegen.

Viele Defa-Filme sind in Erinnerung geblieben: „Ich war neunzehn“ mit Jaecki Schwarz und „Solo Sunny“ mit Renate Krößner?- beide gedreht von Konrad Wolf, Günter Reischs „Wolz - Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten“, eine der erstaunlichsten Defa-Taten, die Indianerstreifen mit Gojko Mitic - und der Klassiker: „Die Legende von Paul und Paula“ von Ulrich Plenzdorf und Heiner Carow. Ein Film, so schön und so traurig wie die Liebe, von der er erzählt.

Szene aus Günter Reischs „Wolz – Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten“, gedreht 1973 (Foto: DEFA-Stiftung/Norbert Kuhröber)

Bei allem, was der Defa auch an Instrumentalisierung widerfuhr, bei allem, das künstlerisch misslang: „Die Defa ist wie meine Oma gewesen, zum Anlehnen“, erinnert sich der Schauspieler Jaecki Schwarz versöhnlich.

Zum Jubiläum haben die TV-Sender rbb und MDR zahlreiche Defa-Klassiker in der ARD-Mediathek bereitgestellt. (mz)