Unzählige Fans freuen sich mit Helene Fischer über deren Nachwuchs. Ein Wermutstropfen: Der weihnachtliche Quotenhit „Die Helene Fischer Show“ im Zweiten fällt dieses Jahr aus.

Mainz - Weil Helene Fischer ihr zweites Kind geboren hat, krempelt das ZDF sein Weihnachtsprogramm um. „Nach eingehenden Beratungen mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns gemeinsam entschieden, die "Helene Fischer Show" 2025 auszusetzen“, heißt es in einem Statement des Senders.

„Die umfangreichen und zeitaufwendigen Trainings- und Probentermine sind in diesem Jahr leider nicht möglich“, erläuterte das Zweite. „Wir freuen uns mit Helene Fischer und ihrer Familie und gratulieren zum Nachwuchs. Das ZDF befindet sich bereits in der Planung für das Ersatzprogramm am ersten Weihnachtsabend, wir kommunizieren zu gegebener Zeit.“

Weihnachtsshow fällt nicht zum ersten Mal aus

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fans zu Weihnachten auf Fischer verzichten müssen. 2020 bis 2022 fiel die Ausstrahlung der TV-Show wegen Corona aus.

Am Montag war bekanntgeworden, dass Helene Fischer eine zweite Tochter zur Welt gebracht hat. „Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe - und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!“, teilte die 41-jährige Musikerin auf Instagram mit. Dort veröffentlichte der Schlagerstar einen Brief zur Geburt.

Fischer schrieb, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege. „Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.“ Sie führte aus: „In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen.“

Der Schlagerstar („Atemlos durch die Nacht“) ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert, die beiden haben bereits eine Tochter. Die Musikerin schirmt ihr Privatleben weitgehend ab.

Ein Album hatte Fischer zuletzt 2021 herausgebracht - für 2025 kündigte sie jetzt zwei neue Platten mit Kinderliedern an. Gleichzeitig warb sie für ihre Stadiontour im kommenden Jahr: „Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer“.