Wie schafft es ein Theater, mit unbekannten Werken zu begeistern? Die Jury lobt Regensburgs Mut und Publikumsoffenheit. Bald folgt eine weitere Auszeichnung.

Regensburg - Einen untypischen Weg geht das Theater Regensburg: Statt Klassikern stehen in dem Haus oft weniger bekannte Stücke auf dem Spielplan - genau für diese Strategie ist es nun gewürdigt worden. Am Montagabend wurde das Theater in der Kategorie „Bestes Opernhaus des Jahres“ ausgezeichnet.

Jury-Vorsitzender Ulrich Ruhnke bescheinigte den Regensburgern „künstlerische Exzellenz und programmatische Unerschrockenheit“. Die Relevanz einer Bühne bemesse sich nicht nach ihren Quadratmetern, so Ruhnke. „Hier begegnet uns eine Haltung, die vor allem eines auszeichnet: Mut statt Vorsicht. Auf dieser Bühne riskiert man mit größtem Erfolg Musiktheater in seiner ganzen Breite als hochkarätiges Wagnis.“ Verliehen wird der Preis von der Fachzeitschrift „Oper!“.

Das Publikum für Neues begeistern

Intendant Sebastian Ritschel bezeichnete die Auszeichnung im dpa-Interview als „die Sahnehaube und die Kirsche“, weil mit ihr die Gesamtleistung angesprochen werde. Zum Erfolg gehöre aber mehr als der Spielplan, sagte er. Es gelte ein Umfeld zu schaffen, auch den Aufbau des Ensembles betreffend, und nahbar für das Publikum zu sein. „Bei uns gibt es Einführung, Matineen, Nachgespräche, öffentliche Proben. Da ist das Publikum bereit, sich Stücken, die es nicht kennt, hinzugeben.“

Ritschel ist seit der Spielzeit 2022/23 Intendant in Regensburg, sein Vertrag wurde bis 2032 verlängert. Im Frühjahr darf er sich mit seinem Team über die nächste Auszeichnung freuen: Am 8. Mai wird das Theater laut bayerischem Kunstministerium zum Staatstheater ernannt.

Weitere Preisträger

Zu den weiteren Preisträgern der „Oper! Awards“ zählten in der Kategorie „Lebenswerk“ der Opernregisseur Jürgen Rose, als „Bester Regisseur“ Barrie Kosky und als „Bester Bühnenbildner“ Jo Schramm. Den Preis für die „Beste Aufführung“ nahm Opernstar Cecilia Bartoli, Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele, für „Hotel Metamorphosis“ entgegen.