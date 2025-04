HALLE/MZ. - Während des Kunststudiums war noch alles gut. Halbe, halbe. So hätte in ihrer Wahrnehmung das zahlenmäßige Verhältnis der Geschlechter an den Kunsthochschulen der DDR ausgesehen, sagt die hallesche Kunsthistorikerin Jutta Jahn. Halbe, halbe, die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer. Das Verhältnis änderte sich, als es darum ging, mit der eigenen Kunst öffentlich sichtbar zu werden: in den Sammlungen, Ausstellungen, im Kunstbetrieb.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.