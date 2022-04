Schriftsteller Erik Neutsch wäre am Montag 90 Jahre alt geworden

An diesem Montag wäre der hallesche Schriftsteller Erik Neutsch 90 Jahre alt geworden. Seine Familie erinnert sich in seinem Geburtsort Schönebeck an ihn.

Halle (Saale) - Tiefe Furchen hatten sich im Alter in sein Gesicht gegraben, Zeugnisse rastloser, grüblerischer Arbeit wie auch des Lebensgenusses. Wer Erik Neutsch kannte, weiß, dass er ein gefülltes Glas nicht gern ausschlug. Dann ließ er seinem cholerischen Temperament die Zügel noch lockerer als ohnehin. Aber Neutsch, der an diesem Montag 90 Jahre alt geworden wäre und 2013 in Halle gestorben ist, konnte auch zuhören und war wissbegierig. Im Übrigen blieb er seiner sozialistischen Überzeugung treu, obwohl er, immerhin Mitglied der Bezirksleitung, mit seinen SED-Genossen nicht selten auch überkreuz lag, was den seiner Meinung nach richtigen Weg betraf.