Filmmusiktage Sachsen-Anhalt Noch hält die Mauer
Im Rahmen der Filmmusiktage findet eine Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz und Filmmusik statt. Verdrängt die KI die Kreativen?
Aktualisiert: 05.11.2025, 11:48
Halle/MZ - Was die einen als Bedrohung wahrnehmen und andere als Hoffnung, beherrscht die Debatten auch in der Kreativwirtschaft: Künstliche Intelligenz (KI, engl.: AI). Schon im vergangenen Jahr sorgte der komplett von dieser Technik produzierte Film „Transformation“ des Komponisten Marcel Barsotti auf den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt für Aufsehen.