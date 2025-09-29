weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. „Rummelplatz“-Oper in Chemnitz: Tiefe Schächte, ferne Utopien

„Rummelplatz“-Oper in Chemnitz Tiefe Schächte, ferne Utopien

Diese Inszenierung ist ein Coup: Mit Ludger Vollmers Oper „Rummelplatz“ nach dem Wismut-Roman des halleschen Autors Werner Bräunig glänzt Chemnitz als Kulturhauptstadt.

Von Joachim Lange Aktualisiert: 30.09.2025, 13:07
Greif zur Spitzhacke, Kumpel: Bergmann (Daniel Pastewski) in Chemnitz (Foto: Hashemi)

CHEMNITZ/MZ. - Man fasst es kaum: die zweite Vorstellung einer Opernnovität vor ausverkauftem Haus mit einer Viertelstunde Ovationen am Ende! Wenn man Chemnitz mit der Bahn IC(E)-frei ansteuert, glaubt man während der Fahrt erst mal nicht, in eine europäische Kulturhauptstadt zu kommen. Doch ausgerechnet die Oper der Stadt hat jetzt mit ihrem Auftragswerk „Rummelplatz“ das vollmundige Label auf einem Niveau beglaubigt, das man sich kaum besser denken kann.