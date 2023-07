Steigende Preise machen auch vor der Musikbranche keinen Halt: Tickets für Konzerte sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Aber auch beim Ticketkauf sind Fans mit Änderungen konfrontiert

Taylor Swift und Co: Ticket-Markt verändert sich

Shanna Madison/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Berlin/London - Konzertgänger müssen sich mancherorts beim Kauf von Tickets auf herausfordernde Bedingungen einstellen. Viele Karten in Deutschland sind nach Angaben des Ticketverkäufers CTS Eventim teurer geworden. Außerdem gibt es bei Ticketkäufen in bestimmten Fällen neue Arten des Verkaufs und der Preisgestaltung. „Wir sehen, dass nicht jedem Verbraucher die gleichen Preise angeboten werden, sie etwa je nach Tageszeit unterschiedlich sind“, sagte ein Referent der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. der dpa.

Die Sprecherin von Eventim teilte mit: „Tickets sind in den vergangenen Jahren in vielen Fällen teurer geworden, vor allem durch die Vorgaben der Veranstalter und Künstler, die selbst mit erheblichen Preissteigerungen umgehen müssen.“

Und es gibt andere Besonderheiten. Vor dem Start des Vorverkaufs der Deutschland-Tournee von US-Superstar Taylor Swift am 12. Juli mussten sich Fans auf ein neues Verfahren einstellen. So konnten sie sich zunächst für eine Benachrichtigung zum Vorverkauf registrieren - können damit aber nicht automatisch am Vorverkauf teilnehmen.

Nur ein ausgewählter Teil der Fans kann am Mittwoch versuchen, an Karten zu kommen. Andere standen auf einer Warteliste. Wer sich nicht vorab registriert hat, kann gar nicht an Tickets kommen. „Dieses Prozedere ist für uns ein Novum“, teilte der Veranstalter FKP Scorpio auf Anfrage unter Verweis auf das Management der Künstlerin mit.