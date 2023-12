Tate McRae sieht beim Erfolg in sozialen Medien auch Tücken

Berlin - Die kanadische Newcomerin Tate McRae (20), die im September mit „Greedy“ einen weltweiten Hit feierte, sieht ihren Erfolg auf Social-Media-Plattformen zwiegespalten. „Es ist zwar einfacher, eine große Fangemeinde in sozialen Medien aufzubauen, weil du sehr schnell viral gehen kannst auf Tiktok“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Dadurch ist es aber auch härter, als echte Künstlerin ernst genommen zu werden. Denn es wird jeden Tag so viel Musik veröffentlicht.“

Die Tochter einer deutschen Tanzlehrerin will sich weiterhin in sozialen Medien mit ihren Fans verbinden. „Aber ich fokussiere mich auf meine Kunst und meine Marke, denn darum geht es am Ende.“

Die 20-Jährige bringt an diesem Freitag ihr zweites Album „Think Later“ raus und geht im Frühjahr auf Welttournee, die sie im April und Mai auch nach Deutschland und Österreich führt.