Ruhiger, aber nicht müde

Halle/MZ - Am Freitag hat der hallesche Rockpoet Falkenberg sein kommendes 27. Album im „Objekt 5“ in Halle vorgestellt. Ralf Schmidt, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, spielte an seinem 61. Geburtstag vor allem altbekannte Lieder, denn das neue Album namens „Staub“, aktuell in der Produktionsphase, wird eine Chronologie seines Schaffens und enthält 17 Songs aus 17 Alben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<