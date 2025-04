Baden-Baden - Die beiden Brüder Maximilian und Alexander Oberschelp verpacken als Rap-Duo O'Bros christliche Botschaften in modernen Hip-Hop - und das kommt beim Publikum offensichtlich gut an. Mit ihrem aktuellen Album „To Be Honest.“ schaffen es die beiden in dieser Woche erstmals auf Platz eins der Album-Charts, wie GfK Entertainment mitteilte.

Auf Platz zwei der Album-Charts landet mit „Most Valuable Playa“ ebenfalls neu eingestiegen Rap-Kollege Jazeek. Dahinter liegt die Metal-Band Arch Enemy - auch ein Charts-Neuling - mit ihrem Album „Blood Dynasty“, gefolgt von US-Superstar Ariana Grande mit einer Deluxe Edition von „Eternal Sunshine“. Weiterer Neu-Einsteiger: Mumford & Sons belegen mit „Rushmere“ diese Woche Platz fünf.

In den Single-Charts haben in dieser Woche die vorderen Platzierten die Plätze getauscht: Zartmann landet mit „Tau mich auf“ von der Zwei auf der Eins, Oimara wiederum fällt mit „Wackelkontakt“ von Platz eins auf Platz zwei. Dahinter folgen Alex Warren („Ordinary“), ROSÉ & Bruno Mars („APT.“) und Doechii („Anxiety“) auf der Fünf.