New York - Der kanadische Musiker Garth Hudson, dessen Band einst Bob Dylan begleitete, ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren in einem Pflegeheim in Woodstock nahe New York, wie die Nachrichtenagentur The Canadian Press am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Freund berichtete.

Hudson, der als virtuoser Organist, Keyboarder und Multiinstrumentalist gefeiert wurde, war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Rockgruppe The Band. Diese würdigte ihn auf der Online-Plattform X als „musikalisches Genie und Eckpfeiler des zeitlosen Sounds der Gruppe“.

The Band begleitete Dylan bei dessen Tourneen 1965 und 1966 und nahm mit ihm rund 100 Songs auf - sie wurden als „The Basement Tapes“ bekannt, wie die „New York Times“ schreibt. 1968 brachte die Gruppe dann ihr erstes eigenes Album heraus.

Bekannt wurde die Band mit Liedern wie „The Weight“, „The Night They Drove Old Dixie Down“ und „Up on Cripple Creek“. In dem Stück „Chest Fever“ ist zu Beginn ein Solo Hudsons zu hören, der mit Vorliebe auf einer elektronischen Lowrey-Orgel spielte.