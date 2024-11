London - Für Kontroversen waren die Musiker von Mötley Crüe schon immer gut. Nicht umsonst nennen sie sich selbst „die berüchtigtste Rockband der Welt“. Doch die US-Hardrocker, die 2015 ihre Abschiedstournee gaben, nur um sich drei Jahre später zurückzumelden, waren zuletzt auch musikalisch umstritten. Bei Konzerten versagte Sänger Vince Neil die Stimme. Ihre in diesem Jahr veröffentlichten neuen Songs waren dröge und uninspiriert.

Mötley Crüe 1989 auf dem Höhepunkt

Ganz anders war das noch 1989, als sich die Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens befand. Bevor der Grunge alles veränderte, war die sogenannte Hair-Metal- oder Glam-Metal-Bewegung in voller Blüte. Musikvideos von Rockern mit prächtigen Mähnen liefen bei MTV rauf und runter. Und Mötley Crüe veröffentlichten ihr fünftes und erfolgreichstes Album „Dr. Feelgood“, das sich millionenfach verkaufte. Zum 35. Jubiläum erscheint jetzt eine weitere Neuauflage des Albums.

Fünf Singles brachte das von Bob Rock (Metallica, Bryan Adams) produzierte Album hervor. Kracher wie „Dr. Feelgood“, „Kickstart My Heart“ und „Same Ol' Situation (S.O.S.)“ sind bis heute bei jedem Crüe-Konzert zu hören.

„Don't Go Away Mad (Just Go Away)“ und „Without You“ sind die anderen beiden Singles dieses hervorragenden Hardrock-Albums, das mit „Rattlesnake Shake“ und der Ballade „Time For Change“ noch weitere gute Songs parat hält. Bryan Adams und Aerosmith-Frontmann Steven Tyler lieferten bei einigen Songs den Background-Gesang.

Bonustracks schon mehrfach veröffentlicht

Die Bonustracks auf der 35th Anniversary Deluxe Edition - Live-Aufnahmen und Demo-Versionen - sind bereits mehrfach auf vorherigen Jubiläumsausgaben von „Dr. Feelgood“ erschienen und damit kein echter Kaufanreiz. Den gibt es eher für Haptiker und LP-Fans. Das limitierte Boxset des Albums enthält ein Replika-Tourbuch mit angeblich noch nie zuvor veröffentlichten Fotos von Konzerten und hinter den Kulissen, dazu ein Poster, einen Aufnäher, ein Plektrum und allerlei andere Utensilien, die aber nur für Sammler wirklich reizvoll sind. Außerdem erscheinen verschiedene Vinyl-Ausgaben.

„Dr. Feelgood“ war das einzige Album, mit dem Mötley Crüe Platz 1 der amerikanischen Billboard 200 erreichten. Die anschließende Tournee führte Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars und Tommy Lee sogar nach Russland, wo sie nach der Wende mit den Scorpions, Bon Jovi und Ozzy Osbourne beim gigantischen Moscow Peace Festival auftraten. Doch es war der Anfang vom Ende. 1992 verließ Neil die Band – oder wurde gefeuert. Meinungen darüber gehen auseinander. In den 90ern verschwanden Mötley Crüe vorerst in der Bedeutungslosigkeit.

Weiterhin volle Hallen für Mötley Crüe

Nach zwei turbulenten Jahrzehnten, in denen kurzfristig John Corabi (The Dead Daisies) das Mikrofon übernahm und Tommy Lee vorübergehend durch wechselnde Schlagzeuger vertreten wurde, raufte sich die Originalbesetzung erst 2004 wieder richtig zusammen. Nach ihrem erneuten Comeback wurde Mick Mars 2022 von John 5 ersetzt und verklagte seine ehemaligen Bandkollegen prompt.

Den Erfolg von Mötley Crüe beeinträchtigt das genauso wenig wie die mangelhafte Performance ihres Sängers und Tommy Lees fragwürdige Interaktionen zum Fremdschämen, wenn der 62-Jährige die Fans dazu auffordert, sich zu entblättern und das gelegentlich auch selbst macht - sogar bei Instagram. Mötley Crüe füllen trotzdem weiter die Hallen. Im nächsten Jahr spielen sie eine Konzertreihe in Las Vegas.