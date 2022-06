Heavy Metal in der DDR - Gegner mit Gitarren als „geduldetes Übel“

Wer in der DDR Heavy Metal hörte, wählte das Leben in einer wilden, unregulierten Parallelwelt. Der Staat versuchte zu regulieren, schaffte es aber nie.

Erfurt/MZ - Der Applaus in der Schulaula war frenetisch, obwohl die Band auf der Bühne nicht einen Ton gespielt hatte. „Die Leute sind einfach durchgedreht“, beschreibt Ralf Klein, „und nach diesem Auftritt haben wir uns natürlich gesagt, wir müssen Rockstars werden.“ Die vier Halbwüchsigen, die eben noch mit selbstgebauten Gitarren aus Quietschpappe Deep Purple imitiert hatten, übten nun an richtigen Instrumenten. „Und von Deep Purple ging es dann irgendwann in die Metal-Richtung“, sagt Klein, Gitarrist der Erfurter Band Macbeth, heute dienstälteste Heavy-Metal-Band Ostdeutschlands.