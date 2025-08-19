Mit seiner Band Bush lieferte der gebürtige Londoner Gavin Rossdale vor 30 Jahren den erfolgreichsten britischen Beitrag zur großen Grungerock-Welle. Im Gegensatz zu vielen anderen Gruppen aus dieser Zeit hat das Quartett nicht nur bis heute überlebt, es ist auch ungebrochen kreativ und erfolgreich.

Bush, die Band, deren Frontmann Gavin Rossdale als einziger seit Anfang an dabei ist, galt immer als eine der gefälligsten und radiofreundlichsten der großen Grungebands aus den 90ern. 1991 gegründet, gelang den Briten mit dem Debütalbum „Sixteen Stone“ von 1994 und Songs wie „Everything Zen“ oder später „Swallowed“ Großes.