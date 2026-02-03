Mit dem Flugzeug auf die Bühne: Patric Seibert inszeniert im Opernhaus Halle Jacques Offenbachs Erfolgs-Operette „Orpheus in der Unterwelt“.

HALLE/MZ. - Wenn man im Falle der jüngsten Premiere von Jacques Offenbachs Genre-Schmuckstück „Orpheus in der Unterwelt“ an der Oper Halle von einer Operetten-Bruchlandung spricht, so ist die Inszenierung zunächst mal selbst Schuld. Der Einstieg in die Geschichte und ihr dazu erfundener Rahmen liefert geradezu eine Steilvorlage für diesen Kalauer. Es ist nämlich ein mutwillig herbeigeführter Absturz einer Boeing.