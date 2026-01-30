Schnee und Eis in Sachsen-Anhalt Joggen bei Minusgraden: Wie gefährlich ist das für den Körper?
Der Winter hat sich in Sachsen-Anhalt eingerichtet: Für Jogger ist Sport in der Kälte aber eine Herausforderung. Ab wann das Lauftraining draußen eingestellt werden soll, erklärt Sportwissenschaftler Oliver Stoll von der Uni Halle.
Halle/MZ. - Der Winter hat in Sachsen-Anhalt eine zweite Schneerunde eingelegt, die Temperaturen klettern seit langem kaum über null Grad. Vielen fällt es seit Wochen schwer, ihr Sportprogramm aufrechtzuerhalten. Manche befürchten auch Risiken beim Sport in der Kälte und haben ihr Lauftraining eingestellt. Ab wann ist Joggen bei kalten Temperaturen gefährlich und wie kommen Läufer gut durch den Winter? Antworten gibt Professor Oliver Stoll, Direktor des Instituts für Sportwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, im Gespräch mit MZ-Reporterin Lisa Garn.