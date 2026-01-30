Der Winter hat sich in Sachsen-Anhalt eingerichtet: Für Jogger ist Sport in der Kälte aber eine Herausforderung. Ab wann das Lauftraining draußen eingestellt werden soll, erklärt Sportwissenschaftler Oliver Stoll von der Uni Halle.

Joggen bei Minusgraden: Wie gefährlich ist das für den Körper?

Vorbereitung ist wichtig: Bei kalten Temperaturen sollten Jogger am besten mehrere Lagen Sportkleidung tragen.

Halle/MZ. - Der Winter hat in Sachsen-Anhalt eine zweite Schneerunde eingelegt, die Temperaturen klettern seit langem kaum über null Grad. Vielen fällt es seit Wochen schwer, ihr Sportprogramm aufrechtzuerhalten. Manche befürchten auch Risiken beim Sport in der Kälte und haben ihr Lauftraining eingestellt. Ab wann ist Joggen bei kalten Temperaturen gefährlich und wie kommen Läufer gut durch den Winter? Antworten gibt Professor Oliver Stoll, Direktor des Instituts für Sportwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, im Gespräch mit MZ-Reporterin Lisa Garn.