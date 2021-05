Band Elaiza beim ESC für Deutschland- Eine Erfahrung fürs Leben

Yvonne Grünwald hat vor sieben Jahren am ESC teilgenommen - bis heute erinnert sich die junge Frau aus Arendsee mit großer Dankbarkeit an ihren Ausflug in die Parallelwelt der Grand-Prix-Blase.

Arendsee - Wie in einer Blase, einer Parallelwelt, einem Raumschiff, das durch eine andere Galaxie fliegt, fühlt es sich an in diesen Tagen in Kopenhagen, als Yvonne Grünwald Hals über Kopf in einen Strudel aus Glamour, goldenen Kulissen und Fernsehwahnsinn stürzt. Es ist sieben Jahre her, sieben Jahre, in denen die begnadete Akkordeonspielerin aus Arendsee in der Altmark viel erlebt, viel unternommen und viel erreicht hat.

Diese paar Tage im Mai 2014 aber, sagt sie, „werde ich niemals vergessen, denn der ESC ist einfach das Größte, was man erleben kann“. Erst recht, wenn man Mitglied einer kleinen Band ist, die kaum ein Jahr zuvor gegründet wurde. Yvonne Grünwald, die Akkordeon spielt, seit sie sechs Jahre alt ist, hatte beim Studium an der Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“ die temperamentvolle Sängerin Elbieta, genannt Ela, Steinmetz kennengelernt. Später gesellte sich Bassistin Natalie Plöger dazu und das Trio gab sich den Namen Elaiza.

Band Elaiza - Durch Zufall zum ESC

Die Band spielt in kleinen Cafés und vor einem Publikum, das handgemachte Musik schätzt. Ausdrücklich nicht zum Plan gehören TV-Castingshows oder Musikwettbewerbe. „Aber dann tauchten wir als Vorschlag für den deutschen Beitrag zum ESC auf einem Blog auf“, erinnert sich Yvonne Grünwald. Ein Jahr vorher hatten Grünwald und ihre Frontfrau Ela Steinmetz den europäischen Wettbewerb um den besten Song des Jahres noch zusammen angeschaut.

„Und dabei haben wir im Spaß gesagt, hey, da können wir auch spielen“. Eine reine Utopie, lacht Yvonne Grünwald. Aber dann auf einmal in der Vorschlagsliste zu stehen, sei ein Anstoß gewesen. „Wir dachten, los, lass uns bewerben, was soll schon passieren?“

Ein Wunder, im Grunde. Elaiza bekommen ihre Chance beim Vorausscheid in Hamburg. Sie gewinnen eine sogenannte Wild Card für unbekannte Künstler. Bei der deutschen Endauswahl „Unser Song für Dänemark“ im März 2014 in der riesigen Kölner Lanxess-Arena wird es dann ernst. Und noch schöner: Die drei Frauen aus dem ostdeutschen Arendsee, dem ukrainischen Städtchen Smila und dem ostfriesischen Leer setzen sich mit ihrem Song „Is it right“ gegen die prominente Konkurrenz durch.

Eurovision Song Contest - Reise zum Mittelpunkt der Popwelt

Am Ende landet die Gruppe mit 55 Prozent der Anrufe vor dem hitparadenerfahrenen Favoriten Der Graf und seiner Band Unheilig. Für Yvonne Grünwald, Ela Steinmetz und Natalie Plöger ist es der Beginn einer Reise zum Mittelpunkt der Popwelt, die sechs Wochen später in Tränen tiefster Enttäuschung enden wird. Bis dahin aber fühlt sich Yvonne Grünwald wie schwerelos, losgelöst vom realen Leben und eingetaucht in eine Inszenierung, „von der alle, die an ihr beteiligt sind, glauben, dass sie das Wichtigste auf der Welt ist“.

Der ESC-Zirkus, einmal im Jahr im Land des Vorjahressiegers zu Gast, ist voll von großen Gefühlen, perfekten Melo-dien und fantastischen Künstlerfiguren. „Wenn du das erste Mal auf die Bühne kommst, erschlägt dich die Größe vollkommen.“ Sie sei aufgeregt gewesen und gar nicht in der Lage, wahrzunehmen, was geschieht. „Die hatten riesige Konfettikanonen, aus denen Papierschlangen geschossen kamen“, schmunzelt sie, „bei der ersten Probe dermaßen viele, dass ich bis zu den Knien in den Dingern stand, so gefesselt, dass ich nicht von der Bühne kam.“

Yvonne Grünwald (links) während ihres Auftritts beim ESC in Kopenhagen. (Foto: dpa)

In der großen Show aber sind die Musiker ihre eigenen Darsteller. Dazu gehöre, dass man keinen Einfluss darauf habe, wie man präsentiert werde. „Ich wusste nur, da ist die Kamera, jetzt bin ich im Bild, da muss ich auf jeden Fall hingucken.“

ESC- Größter Sängerwettstreit der Welt

Fünfmal wird das geprobt, mit seltsamen Erschwernissen. „Unser Bühnenhintergrund wurde ganz schnell noch geändert“, beschreibt Yvonne Grünwald, „denn wir hatten Blumen, und Blumen hatte auch Malta.“ Das neue Bühnenbild passt aus Sicht der gebürtigen Salzwedelerin dann gar nicht. „Aber die sagen, was gemacht wird, da hast du keine Chance.“

Die drei jungen Frauen aus Deutschland sind trotzdem fest entschlossen, sie zu nutzen und den Sieg im größten Sängerwettstreit der Welt zum dritten Mal nach Nicole und Lena Meyer-Landruth nach Deutschland zu holen. Der ESC gilt als eine Art Europameisterschaft der Popmusiker, hundert Millionen Menschen rund um die Erde schauen zu. Und für viele von ihnen ist die 1956 zum ersten Mal ausgetragene Leistungsschau der leichten Muse viel mehr als ein Wettbewerb um die schönste Melodie und das hübscheste Kostüm.

Der ehemals „Grand Prix Eurovision“ genannte Wettbewerb verdankt seine Existenz dem Kampf um die Köpfe und Ohren der Menschen im Kalten Krieg. Per Radio und Fernsehen agitierten West und Ost die Menschen im jeweils anderen Machtbereich. Bei der Premiere des friedlichen Sängerwettstreits, ausgetragen mit sieben Teilnehmerländern in der Schweiz, startet der aus Aschersleben stammende Schlagersänger und KZ-Überlebende Walter Andreas Schwarz mit der traurigen Ballade „Im Wartesaal zum großen Glück“.

Band Elaiza für Deutschland beim ESC - Abenteuer ohne Happy End

Glücklos, denn es siegt die Schweizerin Lys Assia mit ihrem Lied „Das alte Karussell“. Vor allem aber siegt das westliche Gesellschaftsmodell, wie Donald Sasoon, Historiker an der University of London, später analysiert hat. Die Botschaft des Songcontests sei für jeden deutlich gewesen: „Hier gibt es Spaß und Freiheit, dort nur langweiligen Kommunismus.“

Diese Zeiten sind lange vorüber, auch wenn beim Auftritt von Elaiza die Tolmachevy-Zwillinge Anastasiya und Maria, die mit ihrem Lied „Shine“ für Russland antreten, wegen der russischen Einmischung in der Ukraine ausgepfiffen werden, während Maria Yaremchuk aus der Ukraine warmen Applaus bekommt. Für Yvonne Grünwald und ihre Freundinnen ist das alles neu, groß und überwältigend.

Und „megaaufregend“, wie Grünwald sagt. Ein Erlebnis fürs Leben, wenn auch eines ohne das erhoffte Happy End. Nach ihrem Auftritt sitzen die drei Mädchen im Backstagebereich und mit jeder Punktvergabe sackt die Stimmung weiter weg und die Mundwinkel gehen nach unten. „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch“, so Grünwald, „und wenn sogar Leute wie Stefan Raab dir vorher sagen, auf jeden Fall unter den ersten Sieben zu landen, und dann landest du auf Platz 18 von 26, das tut eben weh.“

Eurovision Song Contest - Eine Erfahrung fürs Leben

Sie habe dann auch gar nichts mehr gesagt. „Weil ich dachte, wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann fließt es aus mir raus“, kann sie heute wieder lachen, wo der Stolz, dabeigewesen zu sein, die Enttäuschung längst vergessen macht.

„Wann kann man sowas schon erleben“, sagt Yvonne Grünwald, die heute als Musikerin in Berlin lebt, wie viele Künstler unter den Corona-Beschränkungen leidet und in der Lockdown-Zeit deshalb viele neue Videos ins Netz gestellt hat. „So ein Riesenspektakel und du mittendrin.“ Die anderen Künstler kennenzulernen, die Atmosphäre in der Halle, „da ging es gar nicht um Konkurrenz, die Leute haben bei allen Party gemacht“.

Ein ähnliches Erlebnis wünscht Yvonne Grünwald dem Sänger Jendrik, der am 22. Mai in Rotterdam für Deutschland antritt. Dessen Song „I don’t feel hate“ habe sie sich natürlich angehört. „Und ich finde, das Lied hat echt gute Chancen.“ (mz)

Yvonne Grünwald im Netz: www.yvonnegruenwald.com