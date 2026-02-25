Nach dem Rücktritt von Leiterin Des Cars braucht der Pariser Louvre dringend eine neue Führung, um die zahlreichen Probleme anzugehen. Richten soll es nun wohl einer, der das Haus bereits kennt.

Paris - Nach dem Rücktritt der Louvre-Direktorin Laurence des Cars soll französischen Medienberichten zufolge der erfahrene Kunsthistoriker Christophe Leribault die Leitung des krisengeplagten Museums übernehmen. Noch heute solle Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihn ernennen, berichteten der Sender France Info, die Zeitung „Le Parisien“ und der Sender BFMTV. Leribault ist derzeit Chef des berühmten und von Millionen besuchten Schloss Versailles bei Paris. Der Posten gilt „Le Monde“ zufolge als einer der wichtigsten Kulturjobs in Frankreich.

Zuvor leitete Leribault schon das Musée d'Orsay sowie den Petit Palais in Paris. Vor Jahren arbeitete er in der Grafikabteilung des Louvre.

Rund vier Monate nach dem verheerenden Diebstahl von Juwelen im Millionenwert aus dem Louvre sowie einer Reihe weiterer Probleme war am Dienstag Museumschefin Des Cars zurückgetreten. Der Élysée schrieb in einer Mitteilung von einem „Akt der Verantwortung“. Dieser erfolge in einem Moment, in dem das meistbesuchte Museum der Welt zur Ruhe kommen müsse und neue Impulse brauche, um die großen Herausforderungen mit Blick auf Sicherheit und Modernisierung anzugehen.