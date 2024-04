Augsburg - Für den Bestseller-Autor Martin Suter ist vor allem eine Sache wichtig. „Je länger ich lebe, desto mehr habe ich gemerkt: "All You Need Is Love" ist eine ziemlich kluge Zusammenfassung des Lebens“, sagte der 76-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“. Im Interview wurde er gefragt, ob er der Ansicht sei, ein erfülltes Leben zu haben, weil er wahre Liebe erfahren habe. Darauf antwortete Suter: „Das kann ich schon so behaupten. Ich habe schon lange nicht mehr das Gefühl, etwas im Leben verpasst zu haben.“

Der Schweizer hat kürzlich seinen jüngsten Roman „Allmen und Herr Weynfeldt“ veröffentlicht. Vergangene Woche wurde bekannt, dass er gemeinsam mit dem Autor Benjamin von Stuckrad-Barre an einem zweiten Gesprächsband sitzt, der Ende Oktober erscheinen soll. Außerdem arbeite er aktuell an einer Komödie, sagte er im Interview.

Vergangenes Jahr starb Suters langjährige Ehefrau, Margrith Nay Suter. Fällt es ihm schwer, nun eine Komödie zu schreiben? Er könne das trennen, sagte er. „Vielleicht hat es damit auch zu tun, dass ich das Schreiben als meinen Beruf betrachte, auf den meine Gemütslage keinen Einfluss haben sollte.“